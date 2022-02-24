Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ukrayna' açıklaması
Son dakika: Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesine ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve askeri müdahalesi asla kabul edilemez. Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımızın bakanlığımızın yaptığı bu duyuruyu dikkate almaları önemlidir" dedi.
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