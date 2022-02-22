Son dakika: Devlet Bahçeli: Şiddete tolerans gösterilemez

Son dakika: Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2022 Salı, 10:46
Son dakika: Devlet Bahçeli: Şiddete tolerans gösterilemez
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilmesi üzerine, "Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz, pişmanlık hükümleri tatbik edilemez" dedi.

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