Son dakika: Devlet Bahçeli: Şiddete tolerans gösterilemez
Son dakika: Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilmesi üzerine, "Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz, pişmanlık hükümleri tatbik edilemez" dedi.
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