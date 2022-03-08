Ekrem İmamoğlu: Daha çok genç kızın hayatına dokunmalıyız

08 Mart 2022 Salı, 08:31

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dilek Kaya İmamoğlu’nun öncülüğünde, İstanbul Vakfı bünyesinde başlatılan “Büyüt Hayallerini” projesinin “İlham Veren Adımlar Buluşması”nın ilkine, eşi ile birlikte ev sahipliği yaptı. İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, “Büyüt Hayallerini” bursiyerleri ile İBB’nin kız yurtlarında yerleşen öğrenciler davetli olarak katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamındaki etkinlikte ilk konuşmayı Dilek İmamoğlu gerçekleştirdi.

“21. yüzyılda her alanda ilerleme kaydettiğini söyleyen eril dünya maalesef insanlık konusunda sınıfta kalmıştır. Çünkü kadın hakları meselesi, insan hakları meselesidir” diyen Dilek İmamoğlu, şöyle konuştu:

“İNSAN OLARAK KALABİLMEK BU KADAR ZOR OLMAMALI”

“Öyle şeyler görüyor, öyle şeylere muhatap oluyoruz ki; her gün her dakika, insan olmaktan utanmakla, insanlığımızla gurur duymak arasında gelip gidiyoruz. Oysa insan olmayı başarmak ve insan olarak kalabilmek, bu kadar zor olmamalı. Bizi, her 8 Mart günü bir kez daha isyan ettiren tüm o eşitsizlikler, bütün o haksızlıklar, adaletsizlikler; hepsinden kurtulup, eşit, özgür ve mutlu bir hayatı paylaşmak, bu kadar zor olmamalı. Zorluk, sadece önümüze çıkarılan engellerde, karşımıza dikilen yasaklarda değil. Asıl büyük zorluk içimizde. Asıl zorluk, kendimize yeterince inanmıyor olmamızda. İçimizdeki gücün büyüklüğünün farkında değiliz. Farkında olursak, başarabiliriz. Bu kısır döngüyü kırmak, herkesin, ama özellikle de kadınların kendi içlerindeki gücün farkında olmasıyla mümkün olabilir ancak. Cesaret ve dayanışmayla mümkün olabilir. Her ne pahasına olursa olsun, adım atmak, harekete geçmek ve bir yerden başlamak zorundayız”

EKREM İMAMOĞLU: “DAHA ÇOK GENÇ KIZIN HAYATINA DOKUNMALIYIZ”

“Burada, ‘Büyüt hayallerini’ projesinden elde edilen gelirlerle eğitimine destek olunan pırıl pırıl genç hanımefendileri, genç kızları görüyorum. Ve büyük de mutluluk duyuyorum” diyen İmamoğlu, “Açıkçası çok değerli bir iş olmuş. Sayısının büyümesini, gücünün artmasını diliyorum. Bu güzel adımı atan ve bunu büyüten sevgili eşimi, Dilek’i ve onun yakın çalışma arkadaşlarını da yürekten kutluyorum. Daha çok genç kızın hayatına dokunmalıyız. Bu memlekette kızlarımızın okuduğu zaman, iyi eğitim aldıkları zaman, iyi meslek sahibi oldukları zaman toplumun dayanıklılığı, toplumun gücünün daha iyi bir yere varacağını net olarak biliyoruz ve buna inanıyoruz. Toplumda, özellikle cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda da başta biz yöneticilere çok önemli bir görev düşüyor” şeklinde konuştu.

“ATATÜRK'E NE KADAR MİNNET DUYSAK AZDIR”

“Belediyemiz tarihinde, ilk kez öğrenci yurdumuz oldu ve burada önceliği kız öğrencilerimize tanıdık. Şu anda 625 kız öğrenciye ev sahipliği yapmanın da mutluluğunu yaşıyoruz” diyen İmamoğlu, hedeflerini, “5000 öğrenciyi ağırlayacak yurt kapasitesine sahip bir belediye olmak istiyoruz” sözleriyle özetledi. Tarih boyunca kadın hareketine yön veren bütün kıymetli isimleri minnetle andığını belirten İmamoğlu, “Dünyaya öncü olma konusunda, Türkiye'mizin o ilk yıllarında, Cumhuriyet’imizin o ilk yıllarında cesaretle kadının hem toplumdaki yerine hem seçme seçilme hakkından davranışlarıyla ve kadına gösterdiği büyük ilgiyle ve onlara verdiği cesaretle, hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ne kadar minnet duysak azdır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Her kız çocuğunun eşit olarak dünyaya geldiğini kaydeden İmamoğlu, “Kız-erkek ayırt etmeksizin, eşit doğan bütün çocuklarımızı, aynı zamanda bütün kızlarımızın da eşit haklarla beraber bu ülkede eğitim almalarını sağlamak, hepimizin boynunun borcudur. Bu mücadeleyi en sonsuz bir biçimde vereceğimize, hepinizin huzurunda söz veriyorum. Asla bundan vazgeçmeyeceğiz. Bu konuda kendi yaşamımda da bu tür süreçlerin örneği olan ve büyük katkılarla bu mücadeleye katılan kıymetli eşime, Dilek’e de yürekten teşekkür ediyorum. Ona da başarılar diliyorum. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.