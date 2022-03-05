Ekrem İmamoğlu: Siyasi kaprisler kentsel dönüşümü 6,5 yıl geciktirdi

05 Mart 2022 Cumartesi, 14:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, İmamoğlu döneminde yapımına başlanan sosyal konut projesini iş bitim tarihinden önce tamamladı.

KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları'nda daire sahiplerine anahtarları, düzenlenen törenle teslim edildi.

11 hak sahibinin yeni yuvalarına kavuştuğu programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ tarihinde ilk kez bir sosyal konut projesinin tarihinden önce sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

İnşaat maliyetlerinin gün içinde bile değiştiği bir dönemde konutları tamamladıklarını belirten İmamoğlu, “Birçok inşaat durma noktasına geldi, İstanbul’da. Türkiye’de ne yazık ki böylesi bir ekonomik sürecin içerisindeyiz. Buna rağmen bunu başarmak ve beş ay önce hak sahiplerine evlerini teslim etmek bir başarı örneğidir” diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DAYANIŞMA ŞART”

Projenin 40 bin başvuruyla Silivri ilçesinde talep rekoru kırdığını söyleyen İmamoğlu, “Sağlam, sağlıklı binalarda hayatını devam ettirmek çok önemli. Kentsel dönüşüm meselesi, İstanbul’un kıymetli bir konusu. Hiçbir an zihnimizden çıkarmamamız gerekiyor. Sosyal konut da aslında bu alana hizmet eden bir çalışma. Çünkü siz aslında burada sosyal konut imkanı sağlayarak insanların daha sağlam, daha sağlıklı konutlara kavuşmasını sağlamış oluyorsunuz. Burada büyük bir dayanışma şart. Bakanlıktan ilçe belediyelerine, Büyükşehir Belediyesi ve kendi iştiraklerimize ve vatandaşlarımıza varıncaya kadar herkes bu işin içinde önemli bir aktörü olduğunu unutmamalı” diye konuştu.

İmamoğlu İstanbulluların fedakar bir biçimde “Ben bu çürük binada yaşamamalıyım” düşüncesiyle konuya yaklaşması gerektiğini kaydetti.

“DEPREM SİYASET ÜSTÜ BİR KAVRAM”

Deprem mücadelenin İstanbul'un öncelikli gündemi olduğunu söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

Depremle mücadele kentsel dönüşümü, bu şehirde var etme meselesi siyasi kavramların üstünde bir kavram.

6.5 sene önce mücadelesine başladığımız bir kentsel dönüşüm alanının, bir kısım siyasi kapris ya da siyasi bir yarışı kentsel dönüşümün bir parçası haline getirip işin geciktirilmesi, planın gecikti.

Biz Beylikdüzü'nde 6.5 yıl önce temelini atıp çoktan o insanları yerlerinde, binalarına kavuşturabilirdik. Yazık değil mi? Günah değil mi?

Bu meseleleri dayanışma içerisinde hangi ilçede, hangi ilde, nerede oluyorsa bunun partisi de yok.

Hangi partiden olursa önce çözümün bir parçası olma konusunda iş birliği ve dayanışma yapma zorunluluğumuz var. Sonuçta insanların canı burada söz konusu.

Konuşmasının ardından anahtarının teslim alan Uğur ve Cansu Güney çiftinin dairesini gezen İBB Başkanı İmamoğlu, aileye sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖDÜLLÜ PROJE

Bin 396 konut 50 ticari birim 1 kreş olmak üzere; toplam bin 446 bağımsız birimden oluşan KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları'nın temeli 13 Haziran 2020'de temeli atıldı.

Pandemi döneminde lansmanı yapılan proje, 3 haftalık ön başvuru süresince 40 bin 392 başvuru alarak, Silivri ilçesindeki en yüksek başvuru rakamı ile rekor kırdı.

KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları projesinin yüzde 40'ını oluşturan yeşil alanlar, çağdaş bir anlayışla düzenlendi.

IDA – International Design Awards (Uluslararası Tasarım Ödülleri) 2020 kapsamında “Mimari” kategorisinde Türkiye'den ödül alan tek proje KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları oldu.