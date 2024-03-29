Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’a verdiği yanıtı anımsattı: İkincide daha sağlam otururum

Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Çatalca’da halk buluşmasına katıldı. İmamoğlu 2019 yılında Saray’da yaşanan “kırık sandalye olayını” anlattı.

İmamoğlu, “Sadece ilk seçildiğimizde 30 tane büyükşehir belediye başkanını davet etti. Ne tesadüfse orada herkesin önünde ismi yazıyor, bana kırık sandalye denk geldi. Sonra da bana demez mi ‘İsraf ediyorsun, sandalyeyi kırdın’ Bende ‘Birincide değil ama ikincide daha sağlam oturuyorum, ondan’ dedim” ifadesini kullandı.

Seçim turuna çıkan bakanları eleştiren İmamoğlu, “Benim bildiğim kabine Ankara’da olur. Bunlar toplanmış İstanbul’a gelmiş. Haberiniz var mı? Sandıkta misafir edelim onları. Hani 23 Haziran’da etmiştiniz ya, 806 bin kez. Onu kaça katlarsınız ben bilmem. Benim bildiğim İstanbullu ne hak yer ne de hakkını yedirir” dedi.

İktidarın aklının Kanal İstanbul’da kaldığını söyleyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Emekliye verilecek parayı bulamıyorlar. Bütçe yok diyorlar. Ama nedense Kanal İstanbul deyince gözleri fır fır dönüyor. Çünkü içinde bir para işareti var. Ancak 16 milyon İstanbullu muhafızlık yapacak, bu şehri onlara yedirmeyeceğiz.”