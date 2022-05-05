Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın konuşmasındaki satır arasına dikkat çekti: Bunu niye demiş olabilir?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna katılan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İmamoğlu'nun otobüsünde konuşulanları köşesinden aktardı. Beki, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığını muhalefet kaybederse 2023 seçiminden sonra görevden alınıp yerine kayyum atanacağını söylediğini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Doğu Karadeniz turunu takip eden Karar gazetesi yazarı Akif Beki, bugünkü "İmamoğlu nereye koşuyor?" başlıklı köşe yazısında İmamoğlu'nun gezisindeki izlenimlerini ve konuşulanları kaleme aldı.
İmamoğlu, ‘girilmez kale’ demeden afişlerinin sokulmadığı yerlere girdiğini ve heyacan uyandırmayı da başardığını belirten Beki, "Günün sonunda Kemalpaşa’dan Trabzon’a dönerken otobüste konuştuk" diyerek İmamoğlu'nun sorulara verdiği yanıtları da aktardı.
İmamaoğlu'nun "CHP’li olduğunu, tabiatıyla Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun adaylığının kendi beklentisi de olduğunu yinelediğini söyleyen Beki, "Altılı Masa’nın en önde koşacak neferiyim” dediğini de belirtti.
Ekrem İmamoğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi konusunda beklentide olmadığını belirterek, "Elbette onur ve sorumluluk duyacağını ama bir yorum yapmasının yakışık almayacağını söyledi" diye yazdı.
Beki, Ekrem İmamoğlu'na adaylık durumunda, İBB Başkanlığı'nın AKP'ye geçeceği sorusu yöneltildiğinde, "Sayın Cumhurbaşkanı aynı hafta içinde iki konuşma yaptı. Söylediği söz aynen şu; 2023 genel seçimlerinden hemen sonra İstanbul’un gerçek sahibi AK Partili olacak. 2024 demiyor. Bunu niye demiş olabilir? Cevap bulun. Ondan sonra ben öbürüne cevap vereyim" yanıtını verdiğini de köşesine taşıdı.
Beki'nin aktardığına göre İmamoğlu, Beylikdüzü’ndeki şantiyelerine yoğunlaşan bir müfettişi de şu iddiayla “ifşa” etti:
“Kendisini deşifre ediyorum. Hatta ihbarda bulunuyorum. Belediyeye gelen İçişleri müfettişi, nezaketen belediye başkanını ziyaret eder. Biri hariç gelenlerden hepsi ziyaret etti. O şahıs hariç. Ne hikmetse o şahıs, bu tür agresif konularda daha şey...İsmi Arif Yıldırım. Mersin’den AK Parti adayı kendisi. Şimdi de müfettiş. Benimle yüzleşemediği, korktuğu için gelemiyor. Dolayısıyla ben onun mesleğindeki atacağı adımlara kaygıyla ve kuşkuyla bakıyorum.”
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