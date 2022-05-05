İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'a gitti: Yurttaşlar, “Trabzon seninle gurur duyuyor” sloganı attı

05 Mayıs 2022 Perşembe, 02:00

Trabzon'da coşkulu kalabalıklara seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ben, bu coğrafyanın insanlarıyla çok sıkı dost oldum. Ben, bu güzel toprakların, güzel insanlarının dilinden, ekmeğinden, çorbasından, o güzel yüzünden, Metin Lokumcu’sundan, Kazım Koyuncu’sundan çok beslendim” dedi. Bir anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinin de kalbini kazanıyordu.

GÖVDE GÖSTERİSİ

Artvin CHP İl Başkanı Ahmet Biber, İYİ Parti İl Başkanı Kemalettin Akgök, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek’in de ziyaretler sırasında İmamoğlu’na eşlik etmesi “millet ittifakı”nın da Karadeniz’deki gövde gösterisiydi. Trabzonspor’un şampiyon olduğu gece gibi heyecanlıydı meydanlar İmamoğlu konuşurken.

İmamoğlu’nun Karadeniz gezisinden edindiğimiz en büyük izlenim, Türkiye’de artık değişim rüzgârının yaşandığı. Cumhurbaşkanı’nın kalesi Rize’de bile değişim rüzgârları esiyorsa, Trabzon’da insanlar bayram ziyaretlerini kesip meydana koşuyorsa varın Türkiye’nin halini siz düşünün.

CHP Trabzon Milletvekli Ahmet Kaya, “Yıllardır bu bölgede siyaset yapıyorum. İlk defa CHP’lilerin dışında çok farklı kesimlere rastlıyoruz” diyor.

Gerçekten de iktidarın sürekli Ekrem İmamoğlu ile uğraşması geniş halk kesimlerinde büyük bir kızgınlık yaratmış. “İstedikleri kadar uğraşsınlar biz sana sahip çıkacağız” diye konuşuyor hem Rizeli, hem Trabzonlular. “Gittin Tayyip Erdoğan, gittin. Şükür ilk kez böyle kazanacak bir aday görüyoruz” diye bağıran kadınlara rastladık sokaklarda. “En çok da hak, hukuk, adalet istiyoruz” diye yakınanlara tanık olduk.

Bir başka dikkat çekici konu da Rize’de İmamoğlu’na hiçbir tepki gösterilmemesi.

İmamoğlu, iki günlük hemşeri ziyaretinde kendi ifadesiyle “zımba” gibi İstanbul’a dönüyor. Toplumda büyük bir heyecan ve umut yaratmanın coşkusuyla...