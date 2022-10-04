Ekrem İmamoğlu: Hedefimiz 5 bin öğrenciye ulaşmak

04 Ekim 2022 Salı, 13:57

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında 15 Eylül’de faaliyete geçen Zafer Mahallesi’ndeki Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte yurttaki odaları ve farklı birimleri inceleyen İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı’dan bilgi aldı. Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen İmamoğlu, onlardan gelen soruları yanıtladı.

HEDEFİMİZ 5000 ÖĞRENCİYE ULAŞMAK

Keyifli bir ortamda geçen buluşmada konuşan İmamoğlu, “Bu sene 10 yurdumuz oldu ve 2 bin 800’ün biraz üzerinde kapasiteye ulaştık. Hedefimiz, 5000 öğrenciye ulaşmak önümüzdeki sene. Hazırlıklarımız var. Şu anda inşaatı devam eden yurtlarımız var. Yaklaşık 2,5 senelik yatırımla, 5000 yurda ulaşmak bizim için gurur verici. Gençlerimiz sadece burada eğitim dönemlerinde okula gitsinler, burada barınma ihtiyaçlarını gidersinler tarafında değiliz. Aynı zamanda biz, gençlerimizle iş birliği yapmak istiyoruz. İstanbul'un birer gönüllüsü olsunlar istiyoruz. Hatta bazen dönem dönem beraber üretelim istiyoruz. Sosyal projeler olabilir, farklı çalışmalar olabilir. Az önce öğrenci arkadaşlarımla denk geldik. Onların yanında da söyledim. Bulunduğu lokasyonlara göre, yakın bölgesini onlara tanıtarak, yakın çevresini onlarla paylaşarak, onların oralarda da etkin birer genç haline gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE 'GÖNÜLLÜLÜK' DAVETİ

Gençleri, yakın bölgelerde İBB ve ilçe belediyelerinin yapacağı etkinliklere davet eden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bunun dışında biz, Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerin birer öğrencimiz olmasını şöyle bir fırsatı da çevirmek istiyoruz: Sizlerin, edindiği meslekler üzerinden bizlerdeki staj imkanlarından faydalanmak istediğinizde, sizi oralara yönlendiriyor olacağız. Yine bununla beraber Bölgesel İstihdam Ofislerimiz var. Başta kendi kurumlarımız olmak üzere, yarı zamanlı iş imkanlarıyla da sizleri buluşturmanın fırsatlarını kollayacağız. Geçen sene bunu, yaklaşık 500 öğrencimizle yaptık. Bu sene 3000 öğrencimizle yapmanın keyfini de ortaya koymak istiyoruz. Mesela kasım ayında İstanbul Maratonu'muz var, ‘Avrasya Maratonu’ diye geçen. Dünyada iki kıtada birden koşulan tek maraton. Bu ve benzeri etkinliklerde, bazı gönüllü gençlerimizle de iş birliği yapıyoruz. Sizleri bu tür aktivitelerimize de birer gönüllü olarak katılmak için de davet ediyorum. Görev almanızı, orada bize destek olmanızı istiyoruz. Yakın zamanda çok güçlü bir formasyona dönüşmesini arzu ettiğimiz, Olimpiyatla ilgili bir çalışma sürecimiz olacak. ‘Olimpiyat Gönüllüleri’ diye bir gençlik potansiyeli oluşturma arzusundayız” ifadelerini kullandı.

“GELECEĞİNİZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

“Biz, sizden güç almak istiyoruz” diyen İmamoğlu, “Elbette ailelerinize buradan duyuruyoruz ki; bizlere emanetsiniz. Güzel bir geleceğe, güzel bir ortamda çalışmanız için de biz elimizden geleni sizler için yapacağız. Bazı konular az önce bana aktarıldı. Onlardan da bahsetmeyi elbette arzu ederim. Başta ulaşım ve iletişim konusundaki sorunların çok iyi duruma geleceğinden kuşku duymayın. Hele hele bugünkü çağda, hiçbir yurtta, hiçbir öğrencimizin internet erişimiyle ilgili en ufak bir sorun yaşamasını ben istemiyorum ve kabul etmiyorum. Dolayısıyla o konuda sizi temin ederim ki, iletişimle ilgili sorunlarımız çözülecek, elbette ki makul seviyede. Belki sınırsız noktaya erişemeyebiliriz şu aşamada. Ama size yeterli olacak seviyeyi de karşılıklı belirleyerek hem hız noktasında hem diğer hususlarda bu konuda size imkan sağlanacak. Yine ulaşımla ilgili fırsatları sağlamaya devam edeceğiz. Öğrenci değişimiyle ilgili de olan yurtlarımızla sizleri denkleştirerek buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

SIFIRDAN 2 BİN 800’E…

Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu’nun 186 odası ve 495 kişilik kapasitesi bulunuyor. 7 katlı yurtta; 1, 3, 4 ve 5 kişilik odalar yer alıyor. Öğrencilerin gereksinim duyacağı imkanlarla donatılan yurtta; bilgisayar odası, kütüphane, çalışma ve çizim odası, eğitim salonu, spor salonu, yemekhane, çamaşırhane ve ütü odası, aktivite odası, valiz odası, 24 saat kamera sistemi, 24 saat sıcak su, temizlik hizmeti, su deposu, jeneratör, 24 saat güvenlik hizmeti, yangın merdiveni, asansör, mescit ve otopark bulunuyor. İBB, 2021 yılında Avcılar’da iki, Beyoğlu Örnektepe’de bir kız öğrenci yurduyla yükseköğrenim öğrenci yurtlarına barınma hizmeti vermeye başladı. Bu yıl Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde 7 yurt daha hazır hale getirildi. Böylece toplam yurt sayısı, 10’ yükseldi. İBB, bu yıl 6 kız, 4 erkek yurdunda hizmet verecek. Geçtiğimiz yıla ait 622 olan öğrenci kapasitesi de son yatırımlarla 2 bin 800’e yükseltildi.

2022 – 2023 YILI İBB YÜKSEKÖĞRENİM YURTLARI

1. Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

2. Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 1

3. Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 2

4. Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

5. Esenyurt Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

6. Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

7. Şişli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

8. Eyüpsultan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

9. Ümraniye Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

10. Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu