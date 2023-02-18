Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara çağrıda bulundu: 'Riskli yapıları taramamıza izin verin'

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 11:33

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 12:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından beklenen İstanbul depremi için çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden İstanbullulara seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurttaşlara belediye ekiplerinin riskli yapıları taramalarına izin vermeleri çağrısı yaptı.

"RİSKLİ YAPILARI TARAMAMIZA İZİN VERİN"

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bu hayat meselesi başka bir şey değil. İstanbullulara çağrımdır, riskli yapıları taramamıza izin verin. Şu ana kadar, 1999 öncesi yapılmış 107 bin binadan ne yazık ki sadece 29 bini tarama yapmamızı kabul etti. Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız.”

Bu hayat meselesi başka bir şey değil.



İstanbullulara çağrımdır, riskli yapıları taramamıza izin verin. Şu ana kadar, 1999 öncesi yapılmış 107 bin binadan ne yazık ki sadece 29 bini tarama yapmamızı kabul etti. Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız. pic.twitter.com/uI3To3gMeO — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 18, 2023

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Öte yandan beklenen Marmara depremi için çalışmalar başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binalarda ücretsiz deprem testi yapıyor. İBB, 2000 yılı öncesi inşa edilen binaları yurttaşların "binatespiti.ibb.istanbul" adresine başvurması halinde ücretsiz inceliyor.