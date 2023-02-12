Ekrem İmamoğlu'ndan 'İstanbul depremi' açıklaması: Keşke rahat uyuyun diyebilsem

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 22:41

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 22:47

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesinden izlenimlerini aktardı.

Hatay'daki İBB Koordinasyon Merkezi'nden Halk TV'de Şule Aydın'ın programına katılan İmamoğlu, İstanbul'da beklenen büyük Marmara depremine dair atılan adımlara dair açıklamalarda bulundu.

Antakya'da yaklaşık 35 bin metrekarelik bir alanda, içinde hem 400-450 kişilik çadır kenti olan, Hatay'ın bütün noktalarıyla irtibatı olan, gelen yardımların toplandığı, biriktirildiği bir alan kurduklarını belirten İmamoğlu, söz konusu merkezin çok yönlü olduğunu, "İSKİ'nin birimleri var, mezarlık hizmeti yapan birimlerimiz var. Toplamda 2 bin 400'e yakın çalışanımız Hatay'da" sözleriyle anlattı.

"Geç organize olmanın ya da istenilen nitelikte, düzeyde, sistemde bir karşılık bulamamanın, kayıpların olduğunu" söyleyen İmamoğlu, "Bugün dahi bir ziyaret esnasında bir sevindirici haber almayı başarmıştı arkadaşlarımızı. Yaklaşık 580'e doğru giden hayat kurtarmış bir ekipten almıştık bu haberi" dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın, beklenen büyük Marmara depremini hatırlatarak sorduğu, "Biz İstanbullular geceleri rahat uyuyabilir miyiz?" sorusuna İmamoğlu, "Keşke buradan tüm İstanbullulara gece rahat uyuyun diyebilsem" yanıtını verdi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: