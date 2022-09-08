Ekrem İmamoğlu: İstanbullunun malını İstanbulluya geri vermek için çalışıyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "3 yıldır İstanbullunun malını İstanbulluya geri vermek için çalışıyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
"İstanbul’da uzun yıllar işgallere göz yumuldu" diyen İmamoğlu, "Kamuya yani millete ait alanları, birileri kazanç kapısına çevirdi. 3 yıldır İstanbullunun malını İstanbulluya geri vermek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbul’da uzun yıllar işgallere göz yumuldu. Kamuya yani millete ait alanları, birileri kazanç kapısına çevirdi. 3 yıldır İstanbullunun malını İstanbulluya geri vermek için çalışıyoruz. pic.twitter.com/vI8o4oiM1N— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 8, 2022
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