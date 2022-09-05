Son Dakika... Fehime ve Hatice Sultan yalıları İBB'den alındı: İmamoğlu'ndan ilk açıklama

05 Eylül 2022 Pazartesi, 16:51

İstanbul Valiliği'nde bugün toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, İBB’ye ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini belediyeden alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devretti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararından ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. İmamoğlu paylaşımında tepki göstererek,"Bugün İBB’nin milyarlarca lira değerindeki 2 mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu. Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma, hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışı ile bir kez daha muhattap olduk. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz" dedi.

Bugün İBB’nin milyarlarca lira değerindeki 2 mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu. Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma, hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışı ile bir kez daha muhattap olduk. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 5, 2022

NE OLMUŞTU ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İBB’nin en değerli gayrimenkullerinden olan Hatice ve Fehime Sultan yalılarına el konulmak istendiğini söylemişti.

İmamoğlu, "İstanbul halkının malını gasp etmeye dönük, İstanbul yönetiminin, İstanbul halkı adına mücadelesinin önüne, ne yazık ki devletimizin başka kurum ve kuruluşlarını kullanarak, ucunda hangi kişinin hangi kurum ya da kişilerin ya da şirketlerin çıkarının olacağını henüz bilemediğimiz, yarın öbür gün gerçekten çok daha önce yaşadığımız trajik, trajikomik, utanç verici birtakım uygulamaların bir benzerinin yaşanma ihtimalini öngördüğümüz bir sürecin açıklamasını yapmak için buradayım" demişti.

Öte yandan İBB Genel Sekreteri, İBB Genel Sekreter yardımcıları, İBB meclis üyeleri, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve İBB Emlak Yönetim Daire ekipleri Ortaköy’de bulunan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarına alınmamıştı. İBB heyeti, savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.