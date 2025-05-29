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Ekrem İmamoğlu: Milletin adamı diye gelip, millete efendi oldunuz

Ekrem İmamoğlu: Milletin adamı diye gelip, millete efendi oldunuz

29.05.2025 20:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu: Milletin adamı diye gelip, millete efendi oldunuz

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Milletin adamı diye gelip, millete efendi oldunuz" ifadelerini kullandı.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. 

İmamoğlu yapılan paylaşımda "Çarşıya, pazara çıkacak yüzleri yok demiştim, şimdi milletin içine çıkacak halleri de kalmadı.

Konforlu saraylarınızdan, milletten alabildiğine uzak odalarınızdan, lüks ve şatafat içindeki hayatınızdan, mizansen buluşmalarınızdan kafanızı kaldırıp bu milleti duyamazsınız, göremezsiniz.

Milletin adamı diye gelip, millete efendi oldunuz. Siz bu millete körsünüz artık" ifadelerini kullandı.

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