Ekrem İmamoğlu'ndan '6 Şubat' mesajı: 'Unutmadık, unutmayacağız'

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından "Unutmadık, unutmayacağız…" notuyla bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, depremin Türkiye’nin 11 şehrinde yarattığı büyük yıkımı ve depremin ardından İBB'nin yürüttüğü çalışmaları içeren bir video da yer aldı.