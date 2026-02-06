Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekrem İmamoğlu'ndan '6 Şubat' mesajı: 'Unutmadık, unutmayacağız'

Ekrem İmamoğlu'ndan '6 Şubat' mesajı: 'Unutmadık, unutmayacağız'

6.02.2026 08:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ekrem İmamoğlu'ndan '6 Şubat' mesajı: 'Unutmadık, unutmayacağız'

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü yılı kapsamında bir anma mesajı paylaşan Ekrem İmamoğlu, "Unutmadık, unutmayacağız…" dedi. İmamoğlu paylaşımında, depremin ardından İBB'nin bölgede yürüttüğü çalışmaları içeren bir video da yer aldı.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından "Unutmadık, unutmayacağız…" notuyla bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, depremin Türkiye’nin 11 şehrinde yarattığı büyük yıkımı ve depremin ardından İBB'nin yürüttüğü çalışmaları içeren bir video da yer aldı.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #deprem #6 Şubat depremi

İlgili Haberler

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı… Hatay'da sessiz yürüyüşle yaşamını yitirenler anıldı
6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı… Hatay'da sessiz yürüyüşle yaşamını yitirenler anıldı 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay'da yaşamını yitirenler sessiz yürüyüşle anıldı.
Depremin üzerinden 3 yıl geçti ama... Eğitim-İş açıkladı: Öğrenciler hâlâ konteynerde eğitim görüyor!
Depremin üzerinden 3 yıl geçti ama... Eğitim-İş açıkladı: Öğrenciler hâlâ konteynerde eğitim görüyor! Eğitim-İş'in 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılına ilişkin raporunda, deprem bölgesinde eğitimin hâlâ geçici uygulamalarla sürdüğü, okul binalarının büyük bölümünün tamamlanmadığı, öğrencilerde travmanın devam ettiği ve akademik kayıpların derinleştiği vurgulandı. Raporda konteyner ve prefabrik okulların sürdüğü, devamsızlığın arttığı ve MESEM uygulamalarıyla çocukların örgün eğitimden koptuğu belirtildi.
En büyük felaketlerden biri olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti: Seslerini duyan yok
En büyük felaketlerden biri olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti: Seslerini duyan yok Üç yıl geçmesine karşın 360 bini aşkın yurttaş konteynerlerde yaşamaya çalışıyor. Sorumluların yargılandığı deprem davaları ise ağır yürüyor.