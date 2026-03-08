Ekrem İmamoğlu'ndan 8 Mart mesajı: 'Bizim sözleşmemiz, niyetimiz ve hayalimiz kadınlar için güvenli bir Türkiye'

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından paylaşıldı.

"SÖZDE DEĞİL HAYATIN HER ALANINDA"

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Kadınların yaşam hakkı tartışmaya açılamaz; devletin görevi kadınları korumaktır. Çok yakında kadınların güven içinde yaşadığı, emeğinin karşılığını aldığı, hayatın yükünü tek başına taşımak zorunda kalmadığı bir ülkede yaşayacağız. Eşitliği sözde değil hayatın her alanında sağlayacağız.

Çünkü bizim sözleşmemiz, niyetimiz ve hayalimiz kadınlar için güvenli bir Türkiye. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."