Ekrem İmamoğlu'ndan Akın Gürlek tepkisi: 'Öyle de gideceksiniz böyle de gideceksiniz'

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İBB'ye yapılan yeni operasyon hakkında açıklama yaptı.

İBB'ye yönelik sabah saatlerinde düzenlenen yeni operasyonda, aralarında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Gürlek'e, "Savcı bakan" diye seslenen İmamoğlu, Akın Gürlek'in televizyon programında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

"Savcı bakan akşam açıklama yapıyor. 'Bu konuda konuşmak istemiyorum, yargı süreci devam ediyor.' diyor ama sonra tüm detayları kendi açısından anlatıyor" diyen İmamoğlu, "İddianamesi kabul edilip edilmediği belli olmayan Büyükçekmece davası için; “İddianame kabul edildi, öyle duymuştum.” diyerek, tüm yargı süreçlerinden haberi olduğunu ikrar ediyor. Şu, bu etkin pişmanlıktan faydalandı diye son dakika bilgisi veriyor" ifadelerini kullandı.

"DAVET EDİLSELER İFADEYE GİDECEKLER"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sabah saatlerinde düzenlenen operasyona tepki gösteren İmamoğlu, "Sonra sabah operasyon yapılıyor. İBB bürokratlarımız gözaltına alınıyor. Davet edilseler ifadeye gidecek insanlar, şafak vakti operasyona maruz kalıyor. Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor. Milletimiz hepsini görüyor ve vicdanında mahkum ediyor" şeklinde yazdı.

İmamoğlu son olarak, "Hukuksuzluğu ve zulmü büyütüyorsunuz ama korkunun ecele faydası yok. Öyle de gideceksiniz böyle de gideceksiniz. Hem de en yakın sandıkta" ifadelerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek dün iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber yayınında şunları demişti:

"Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı yeni bir soruşturmadan dolayı bir operasyon yaptı. Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da Zuhal Böcek tutuklandı.Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu. Ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci."

Gürlek, "Özkan Yalım da mı itirafçı oldu?" sorusuna, "Etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulundu. Soruşturma içeriğine ilişkin bilgi vermiyoruz. Bunlar zaten beyanda bulundukları zaman avukatlarıyla birlikte geliyorlar. Savcılar ifade alıyor, sorularını soruyorlar, onlar da anlatmak istediği bir şey varsa onları anlatıyorlar" cevabını vermişti.