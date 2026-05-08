Ekrem İmamoğlu'ndan Akın Gürlek tepkisi: 'Öyle de gideceksiniz böyle de gideceksiniz'

8.05.2026 13:33:00
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu isim vermeden Adalet Bakanı Akın Gürlek'e tepki gösterdi. Gürlek'in bir televizyon programında yaptığı açıklamaları anımsatan İmamoğlu, "Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor" dedi.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İBB'ye yapılan yeni operasyon hakkında açıklama yaptı.

İBB'ye yönelik sabah saatlerinde düzenlenen yeni operasyonda, aralarında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Gürlek'e, "Savcı bakan" diye seslenen İmamoğlu, Akın Gürlek'in televizyon programında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

"Savcı bakan akşam açıklama yapıyor. 'Bu konuda konuşmak istemiyorum, yargı süreci devam ediyor.' diyor ama sonra tüm detayları kendi açısından anlatıyor" diyen İmamoğlu, "İddianamesi kabul edilip edilmediği belli olmayan Büyükçekmece davası için; “İddianame kabul edildi, öyle duymuştum.” diyerek, tüm yargı süreçlerinden haberi olduğunu ikrar ediyor. Şu, bu etkin pişmanlıktan faydalandı diye son dakika bilgisi veriyor" ifadelerini kullandı.

"DAVET EDİLSELER İFADEYE GİDECEKLER"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sabah saatlerinde düzenlenen operasyona tepki gösteren İmamoğlu, "Sonra sabah operasyon yapılıyor. İBB bürokratlarımız gözaltına alınıyor. Davet edilseler ifadeye gidecek insanlar, şafak vakti operasyona maruz kalıyor.  Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor. Milletimiz hepsini görüyor ve vicdanında mahkum ediyor" şeklinde yazdı.

İmamoğlu son olarak, "Hukuksuzluğu ve zulmü büyütüyorsunuz ama korkunun ecele faydası yok. Öyle de gideceksiniz böyle de gideceksiniz. Hem de en yakın sandıkta" ifadelerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek dün iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber yayınında şunları demişti:

"Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı yeni bir soruşturmadan dolayı bir operasyon yaptı. Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da Zuhal Böcek tutuklandı.Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu. Ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci."

Gürlek, "Özkan Yalım da mı itirafçı oldu?" sorusuna, "Etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulundu. Soruşturma içeriğine ilişkin bilgi vermiyoruz. Bunlar zaten beyanda bulundukları zaman avukatlarıyla birlikte geliyorlar. Savcılar ifade alıyor, sorularını soruyorlar, onlar da anlatmak istediği bir şey varsa onları anlatıyorlar" cevabını vermişti.

Akın Gürlek’ten dikkat çeken iddialar: "Özkan Yalım ve Gökhan Böcek'in ‘etkin pişmanlık’ kapsamında beyanları alındı" Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, uyuşturucu, faili meçhul dosyalar ve belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, “Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek 'etkin pişmanlık' kapsamında beyan verdi” dedi. Ayrıca, Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık kapsamında beyan verdiğini öne sürdü.
CHP’li isimlerden Bakan Gürlek’e tepki: Açıklamaları gerçeklerle çelişiyor CHP’li Murat Emir ve Gül Çiftci, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in İBB davasına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. CHP’li isimler, Gürlek’in İBB davasına ilişkin "etkin pişmanlıktan yararlanıp beyanlarını geri çeken kimse bulunmadığı" yönündeki sözlerinin mahkeme sürecinde yaşananlarla çeliştiğini belirtti.
CHP'li Tanrıkulu'ndan Adalet Bakanı Gürlek’e konkordato ve 'Alo Adalet Hattı' sorusu CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Tanrıkulu, 12’nci Yargı Paketi kapsamında planlanan düzenlemeler, e-tebligat sistemi ve "Alo Adalet Hattı"na ilişkin ayrıntıların açıklanmasını istedi.