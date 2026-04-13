Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: 'Hepimize sorumluluk düşüyor'

13.04.2026 15:04:00
Haber Merkezi
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Parti, ideoloji, kimlik fark etmeksizin; demokrasiden yana olan, hukuk devletinden yana olan, güvenli sandıktan yana olan, millet iradesinden yana olan, bu cennet vatanı her şeyin önüne koyan demokratlar olarak: hepimize sorumluluk düşüyor!" dedi.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

İmamoğlu açıklamasında 'birlik' vurgusu yaparak, "Hepimize sorumluluk düşüyor" çağrısında bulundu. "Bugün ihtiyacımız olan, ayrışma değil birliktir. Birbirine benzeyenlerin değil, ülkesini sevenlerin yan yana durabilmesidir" dedi.

"ERDOĞAN KOLTUĞUNU KORUMANIN TELAŞIYLA HAREKET EDİYOR"

İmamoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Omuzlarımızda tarihî bir sorumluluk var.

Türkiye, adil seçimlerin, sandık güvenliğinin, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin doğrudan sınandığı bir dönemden geçiyor.

Cennet vatanımız ve korumakla mükellef olduğumuz devletimiz akıl almaz bir krizle karşı karşıya bırakılıyor.

Yaşadığımız krizin ve tehlikenin mimarları, milletten vazgeçmiş bir şekilde, her karanlık köşede birbirini düşürmenin yolunu arıyor.

Türkiye’nin geleceği gölge savaşlarının esiri ediliyor! Gölge savaşlarının yönetmeni olan Erdoğan, milletin ve devletin geleceğini düşünerek değil, gücünü ve koltuğunu korumanın telaşıyla hareket ediyor.

Görüyorsunuz, milleti hiçe sayanlar, devletimizi de krizlerin, güç mücadelelerinin, belirsizliğin içine sürüklüyor. Yalnızca demokrasi ve adalet değil, nice şehidin kanıyla kurulmuş bu devlet de büyük bir tehlikeye sürükleniyor.

Türkiye bir DEVLET KRİZİ yaşıyor!

Ekonomimiz sarsılıyor, güvenliğimiz tehditlere maruz kalıyor, toplumumuzun dengesi ve huzuru bozuluyor! Bütün bunların mağduru olarak zaten iktidardan ümidini kesmiş olan milletimiz ise artık siyasetten ümidi kesmenin eşiğinde duruyor!

Türkiye bir SİYASET KRİZİ yaşıyor!

Yıllardır giderek artan ekonomik sorunlara rağmen, milletin aklını ve iradesini değil, kriz, kaos ve istikrarsızlığı tercih edenler yüzünden,

Türkiye bir EKONOMİK KRİZ yaşıyor!

Bütün bunlar yaşanırken; millet iradesine, seçtiklerine, belediyelerine, şehirlerimizin emeğine, insanların malına, mülküne, bankadaki parasına, üniversite diplomasına, seçme ve seçilme hakkına ÇÖKÜLÜYOR.

"ÇÖKÜŞ DÖNEMİ YAŞATILIYOR"

Daha da kötüsü:

Adalet ÇÖKÜYOR!

Ekonomi ÇÖKÜYOR!

Demokrasi ÇÖKÜYOR!

Huzur, barış ve güven ÇÖKÜYOR!

Türkiye Cumhuriyeti’ne bir ÇÖKÜŞ DÖNEMİ yaşatılıyor!

Böyle dönemlerde siyaset, yalnızca rekabet meselesi değildir.

Vicdan, sorumluluk ve millete karşı borcumuzu ödeme meselesidir.

Bugün ihtiyacımız olan, ayrışma değil birliktir. Birbirine benzeyenlerin değil, ülkesini sevenlerin yan yana durabilmesidir.

Türkiye’nin geleceği için topyekûn olarak milletin ve milleti temsil edecek siyasetin harekete geçmesi gerekiyor.

Bu vatanı canından çok sevdiğine gönülden inandığımız muhalefet partilerinin demokratik mücadele uzlaşısı, milletimizin önemli bir talebi olarak karşımıza çıkıyor.

Milletimiz bizlere: “Artık yapın!” diyor.

Parti, ideoloji, kimlik fark etmeksizin;

Demokrasiden yana olan,

Hukuk devletinden yana olan,

Güvenli sandıktan yana olan,

Millet iradesinden yana olan,

Bu cennet vatanı her şeyin önüne koyan demokratlar olarak:

HEPİMİZE SORUMLULUK DÜŞÜYOR!

"YOL ARKADAŞLARIMA SESLENMEK İSTİYORUM..."

Cumhuriyet Halk Partisi’ne, ülkesine, mücadelesine, Cumhuriyete olan bağlılığını onurla taşıyan yol arkadaşlarıma seslenmek istiyorum:

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ortaya koyduğu mücadele hattına sıkı sıkıya sarılacağız!

Cumhuriyetimizi savunacağız!

Devletimizi her türlü tehditten koruyacağız!

Millet ile beraber yol alacağız!

Aklın, vicdanın, ahlâkın, hürriyetin, vatan sevdasının yoluna tutunacağız!

El ele verebildiğimiz bütün kardeşlerimizle, bütün demokratlarla dayanışmayı büyüteceğiz!

TÜRKİYE’NİN MUHAFIZLARI OLARAK BAŞARACAĞIZ!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini her daim hatırlayacak ve hatırlatacağız:

EGEMENLİK KAYITSIZ VE ŞARTSIZ MİLLETİNDİR!"

İlgili Haberler

AİHM'den iktidara kritik 'İmamoğlu' soruları... İlk kez sorulan 2 soru ayrıntısı: 'Tutukluluğu, adaylık ve seçim süreciyle mi alakalı?' AİHM, Ekrem İmamoğlu’nun başvurusunu öncelikli incelemeye alarak Türkiye’den savunma istedi ve altı soru yöneltti. Mahkeme özellikle tutukluluğun siyasi amaç taşıyıp taşımadığını ve seçim sürecine etkisini sorguladı. İşte ayrıntılar...
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 20'nci gün: İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'dan dikkat çeken savunma İBB Davasında bugün duruşmaların 6. haftasına girildi. Geçen haftalarda 18 ismin tahliye edilmesinin ardından celseler, tutuklu isimlerin savunmalarıyla sürdü. Bugünkü celsede İmamoğlu'nun Danışmanı Necati Özkan'ın yarım kalan savunmasına devam etti. İşte İBB Davası'nda anbean yaşananlar...
CHP'den 'AİHM' ve Ekrem İmamoğlu açıklaması: Murat Emir, 'Akın Gürlek' ayrıntısına dikkat çekti CHP Sözcüsü Zeynel Emre, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun başvurusu sonrasında AİHM'in sorduğu sorulara ilişkin, “Esasında başından beri bizim ortaya koyduğumuz tezin doğruluğu bir yönüyle de burada ortaya çıkmış oluyor” dedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, "İşin en çarpıcı ironisi ise AİHM, "Bu soruşturmada siyasi amaç var mı?" sorusunu Adalet Bakanlığı'na yöneltiyor" dedi.