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Ekrem İmamoğlu'ndan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

3.07.2026 20:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'a destek verdi.
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Komedyan Deniz Göktaş düzenlediği "Ölü Deniz" adlı stand-up programı nedeniyle başlatılan soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'a destek verdi

Tutuklama kararına tepki gösteren Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Deniz Göktaş’ı tutuklamak nedir biliyor musunuz? 

Muktedir, 86 milyonun aklıyla alay ediyor. Zeki, akıllı, üreten yurttaşına, gencine düşmanlık yapıyor. Onun için varsa yoksa dalkavuklar. 

Oysa mizahın görevi budur; siyasetçiyi de, iktidarı da, muhalefeti de eleştirir.

Vatandaşın kutsalı, sandık günü çok yakın. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz. 

Son söz Deniz’e: “Neşemizi çalamazlar ya!”

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