Ekrem İmamoğlu'ndan Figen Yüksekdağ'a taziye mesajı!

4.04.2026 16:02:00
Kandıra'da tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a taziye mesajı gönderen Ekrem İmamoğlu "Bu zor günlerde bu acılar elbette sizleri çok üzmüştür. Umarım özgür günlerde daha mutlu, huzurlu, barış ve bereketli Türkiye'de buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ağabeyi Cavit Yüksekdağ'ı kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a taziye mesajı yolladı.

İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli Figen Yüksekdağ hanımefendi; ağabeyiniz Cavit Yüksekdağ'ın vefatını öğrendim. Acınızı paylaşıyor, dua ediyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Size, kıymetli ailenize sabırlar diliyorum. Bu zor günlerde bu acılar elbette sizleri çok üzmüştür. Umarım özgür günlerde daha mutlu, huzurlu, barış ve bereketli Türkiye'de buluşmak dileğiyle. Sevgi ve saygılarımla. Ekrem İmamoğlu."

Figen Yüksekdağ, kardeşinin cenaze törenine katıldı 9,5 yıldır cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, vefat eden kardeşi Cevat Yüksekdağ'ın cenaze törenine katıldı.
Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi hayatını kaybetti! 9.5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Mehmet Cavit Yüksekdağ yaşamını yitirdi. Yüksekdağ'ın Cuma günü düzenlenecek cenaze törenine katılması bekleniyor.
Özgür Özel’den Yüksekdağ ailesine taziye telefonu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Figen Yüksekdağ’ın ağabeyi Cevat Yüksekdağ’ın vefatı nedeniyle ailesi ve DEM Parti eş genel başkanlarını arayarak taziyelerini iletti.