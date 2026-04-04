Ekrem İmamoğlu'ndan Figen Yüksekdağ'a taziye mesajı!

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ağabeyi Cavit Yüksekdağ'ı kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a taziye mesajı yolladı.

İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli Figen Yüksekdağ hanımefendi; ağabeyiniz Cavit Yüksekdağ'ın vefatını öğrendim. Acınızı paylaşıyor, dua ediyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Size, kıymetli ailenize sabırlar diliyorum. Bu zor günlerde bu acılar elbette sizleri çok üzmüştür. Umarım özgür günlerde daha mutlu, huzurlu, barış ve bereketli Türkiye'de buluşmak dileğiyle. Sevgi ve saygılarımla. Ekrem İmamoğlu."