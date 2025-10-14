Ekrem İmamoğlu’ndan göndermeli paylaşım: ‘Zorda olanın yoldaşı olmanın…’

Mısır'daki Gazze anlaşmasının imza töreninde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a için "Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüzüstü bırakmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu olayın ardından CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu’nun yaptığı paylaşımda ekonomik zorluk yaşayan emekli yurttaşların ifadelerine yer verilirken, şu not düşüldü:

"Millete hizmet etmenin, zorda olanın yoldaşı olmanın şerefi ve onuru bize yeter. Zor anında her zaman milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."