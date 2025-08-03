Ekrem İmamoğlu'ndan, Metin Sözen için taziye mesajı: 'İstanbul’a verdiği hizmetler için şehrim ve tarihimiz adına minnetlerimi sunuyorum'

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı’nın kuruluşlarına öncülük etmiş, mimarlık, sanat tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasında büyük hizmetleri olmuş Prof. Dr. Metin Sözen’in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim" açıklamasında bulundu.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Metin Sözen için taziye mesajı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı’nın kuruluşlarına öncülük etmiş, mimarlık, sanat tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasında büyük hizmetleri olmuş Prof. Dr. Metin Sözen’in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim.

Kıymetli hocamız, İstanbul’un bugün SİT bölgesi olarak koruma altına alınmış, tarihi kimliğinin aynası olan bölgelerin korunmasına 1970’li yıllardan itibaren İBB ile işbirliği yaparak emek vermiş bir büyük değerimizdi. İstanbul’a verdiği hizmetler için şehrim ve tarihimiz adına minnetlerimi sunuyorum. Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum."