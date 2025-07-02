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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Saraçhane' paylaşımı!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Saraçhane' paylaşımı!

2.07.2025 10:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Saraçhane' paylaşımı!

Tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane'de düzenlenen mitinge ilişkin paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu "Yılmayacağız, boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Biz kazanacağız, millet kazanacak" dedi.

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü günü nedeniyle dün İstanbul Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi" düzenledi. 

İmamoğlu da, sosyal medya hesabından yoğun katılımın olduğu mitinge dair paylaşımda bulundu.

"YILMAYACAĞIZ, BOYUN EĞMEYECEĞİZ, DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ"

Mitinge katılan yurttaşların görüşlerinin yer aldığı bir video ile paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yılmayacağız, boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Biz kazanacağız, millet kazanacak."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Saraçhane

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