Ekrem İmamoğlu'ndan sınava giren öğrencilere mesaj

Silivri’deki cezaevinde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin yakınlarına bir mektup yazdı. İmamoğlu'nun mektubu CHP Gençlik Kolları üyeleri tarafından öğrencilerin yakınlarına ulaştırılıyor. İmamoğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:



“Evladını sınava uğurlayan kıymetli anneler ve babalar, bugün evlatlarımız zorlu bir sınavdan geciyor. Büyükler olarak bizler de bir sınavdan geçiyoruz. Elbette bu sınav çocuğunuzun emeklerinin ve bu hayat yolundaki potansiyelinin tam karşılığı olamaz. Yılların emeği. uykusuz geçen geceler, vazgeçilen tatiller, çocuklarımız için hayalini kurduğunuz güzel yarınlar, tek bir güne sığmaz. Üniversite, evlatlarınızın yaşam yolculuğundaki pek çok duraktan yalnızca biri. Çocuklarımıza bugün o sınıflarda ter döktüren üniversitelerin pek çoğu artık içi boşaltılmış beton yığınlarından ibaret. Eskiden üniversite okumak bir kurtuluş reçetesiydi. Üniversite okuyan elbet bir iş bulur, kendi ayakları üzerinde dururdu. Bizim çocuklarımız bizden daha iyi bir eğitim aldı ama darboğazdan çıkmadı. Bu ülke gençlerinin kıymetini bilmedikçe, çocuklarımız yeteneklerinin ve emeklerinin karşılığını ne yazık ki alamayacak.

"NE OKULA NE DE İŞE GİDEN EV GENÇLERİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR''

Sevgili anne babalar, Türkiye'de her dört üniversite mezunu gencimizden biri ya işsiz ya sigortasız çalışıyor. Çocuklarımız ömür boyu çalışsalar dahi, bir ev alma ihtimalleri sıfıra yakın. Ne okula ne de işe giden ev gençleri her geçen yıl artıyor. Biz hiç olmazsa emeklilikte rahat edeceğimizi hayal edebilirdik. Bizim çocuklarımız ise yarının bugünden daha kötü olacağını düşünüyor. Evlatlanmız bir üniversiteye girseler bile, eğitim aldıkları alanda iş bulamıyor. Umutsuzluk içinde iş aramaktan yoruluyor, hayallerinden vazgeçip ne iş olsa yaparız demek zorunda kalıyorlar. Onca yıl okuyup asgari ücrete çalışmaktan utanıyorlar. Halbuki utanması gereken çocuklarımıza tutunacak bir dal bırakmayanlar.

"ÇOÇUKLARIMIZ KIT KANAAT GEÇİNEBİLMEK İÇİN BUNCA KAYGI VE STRESE GÖĞÜS GERİYOR''