Ekrem İmamoğlu'ndan sınava giren öğrencilere mesaj

Silivri’deki cezaevinde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin yakınlarına bir mektup yazdı. İmamoğlu'nun mektubu CHP Gençlik Kolları üyeleri tarafından öğrencilerin yakınlarına ulaştırılıyor. İmamoğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:
“Evladını sınava uğurlayan kıymetli anneler ve babalar, bugün evlatlarımız zorlu bir sınavdan geciyor. Büyükler olarak bizler de bir sınavdan geçiyoruz. Elbette bu sınav çocuğunuzun emeklerinin ve bu hayat yolundaki potansiyelinin tam karşılığı olamaz. Yılların emeği. uykusuz geçen geceler, vazgeçilen tatiller, çocuklarımız için hayalini kurduğunuz güzel yarınlar, tek bir güne sığmaz. Üniversite, evlatlarınızın yaşam yolculuğundaki pek çok duraktan yalnızca biri. Çocuklarımıza bugün o sınıflarda ter döktüren üniversitelerin pek çoğu artık içi boşaltılmış beton yığınlarından ibaret. Eskiden üniversite okumak bir kurtuluş reçetesiydi. Üniversite okuyan elbet bir iş bulur, kendi ayakları üzerinde dururdu. Bizim çocuklarımız bizden daha iyi bir eğitim aldı ama darboğazdan çıkmadı. Bu ülke gençlerinin kıymetini bilmedikçe, çocuklarımız yeteneklerinin ve emeklerinin karşılığını ne yazık ki alamayacak.
"NE OKULA NE DE İŞE GİDEN EV GENÇLERİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR''
Sevgili anne babalar, Türkiye'de her dört üniversite mezunu gencimizden biri ya işsiz ya sigortasız çalışıyor. Çocuklarımız ömür boyu çalışsalar dahi, bir ev alma ihtimalleri sıfıra yakın. Ne okula ne de işe giden ev gençleri her geçen yıl artıyor. Biz hiç olmazsa emeklilikte rahat edeceğimizi hayal edebilirdik. Bizim çocuklarımız ise yarının bugünden daha kötü olacağını düşünüyor. Evlatlanmız bir üniversiteye girseler bile, eğitim aldıkları alanda iş bulamıyor. Umutsuzluk içinde iş aramaktan yoruluyor, hayallerinden vazgeçip ne iş olsa yaparız demek zorunda kalıyorlar. Onca yıl okuyup asgari ücrete çalışmaktan utanıyorlar. Halbuki utanması gereken çocuklarımıza tutunacak bir dal bırakmayanlar.
"ÇOÇUKLARIMIZ KIT KANAAT GEÇİNEBİLMEK İÇİN BUNCA KAYGI VE STRESE GÖĞÜS GERİYOR''
KPSS’de dereceye girip de atanamayanlar, sözlü mülakatlarda torpili olmadığı için elenenler, atanamadığı için güvenlik görevlisi olan öğretmenler, üniversite mezunu motor kuryeler, kasiyerler. kelle koltukta hizmet eden sağlık çalışanları ve daha niceleri bu vatanın evlatları. Bugün KPSS denen büyük badireyi atlatarak devlet memuru olmuş genç bir öğretmen yaklaşık 45 bin TL maaş alıyor. Çocuklarımız kıt kanaat geçinebilmek için bunca kaygı ve strese göğüs geriyor.
Her yere CV bırakan, aylarca telefon bekleyen, dayısı olmadığı için geri çevrilen, basit bir staj için bile torpile zorlanan bizim evlatlarımız. Bizim çok değerli evlatlarımız bir hiç uğruna kendilerini yetersiz ve değersiz hissediyorlar. Yurt dışındaki akranlarının yaşamlarını görüp imreniyor, içlerinden ‘keşke başka ülkede doğsaydım’ diye geçiriyorlar.
"Yüzümü ve sesimi bile yasaklayarak haksız bir rekabete girişiyorlar"
Bu mektubu size siyasetçi kimliğimle değil, bir baba olarak yazıyorum. Bu çocuklar sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız. 19 Mart 2025'ten bu yana size televizyonlardan bütün gün yalan ve iftira anlatıyorlar. Beni karalamak ve Türkiye'nin dört bir yanında halkımla kurduğum gönül bağını koparmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yüzümü ve sesimi bile yasaklayarak haksız bir rekabete girişiyorlar. Gençlerin tek umudunu da ellerinden almak için tüm iktidarlarını kullanıyorlar. Ama gelin beni devletin resmi televizyon kanalı olan TRT'den canlı yayınlayarak tüm halkımın gözleri önünde yargılayın dediğimde, olmaz diyorlar. Yalanlarının ortaya çıkmasından kaçıyorlar.
O pırıl pırıl ama şanssız kuşağın çok değerli anne babaları; gelin gençlerin elindeki tek çıkış anahtarını sıkıca sahiplenelim. Bu çıkış anahtarı maalesef ki üniversiteler değil. Evlatlarımıza refah ve esenlik içinde bir memleket bırakmak bizim en büyuk sınavımız. Ben bu sınavı bileğimin hakkıyla kazanmak için çok gayret gösterdim. Hak yemedim, hakkımı da yedirmedim. Sizin çocuklarınızın hakkını yiyenler ile bugün beni haksız yere bir hücrede tutanlar aynı.
Artık bu ülkenin nimetlerinden yalnızca bakan evlatları değil vatan evlatları da faydalanabilsin diye elimi taşın altına koydum. Torpile ve particiliğe savaş açan Ekrem abileri olarak gençlerin kalbine girdim. Bileğinin hakkıyla üniversite kazanmış evlatlarımıza hak ettikleri kalitede öğrenci yurtları açarak, burslar vererek, Kent Lokantaları'nı üniversite yakınlarına kurarak, dayın var mı diye sormadan İBB'de staj hakkı tanıyarak gençlerin desteğini aldım. Bundan dolayı cezalandırılıyorum.
"ASIL SINAVIMIZ DEMOKRASİ''
Bedenim Silivri’de olsa da, bugün aklım ve kalbim evlatlarımızla. Allah emeklerini hoşa çıkarmasın. Beklediği sonuca ulaşamayanlar ise sakın üzülmesin. Üniversite okusanız bile bir gün iktidar sahiplerine kafa tutarsanız diplomanız elinizden alınabilir. Bu yüzden asıl sınavımız demokrasi. Elbet bir gün buluşacağız."