Ekrem İmamoğlu'ndan Üç Fidan mesajı: 'Bu ülkeye adalet ne zaman gelecek?'

6.05.2026 13:37:00
Haber Merkezi
CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı.

İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı.

İmamoğlu mesajında "Bu acı, Türkiye’nin ortak hafızasında derin bir yara olarak hep var olacak" ifadelerini kullandı.

"SİLİVRİ ZİNDANI'NDAN SORUYORUM"

İmamoğlu'nun Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 54. yıl dönümünde yaptığı paylaşımı şöyle:

"Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; yirmi beş yaşında, ülkelerini derinden seven üç yürek, o gece darağacına gönderildi. Bu acı, Türkiye’nin ortak hafızasında derin bir yara olarak hep var olacak.

Silivri Zindanı’ndan soruyorum: Bu ülkeye adalet ne zaman gelecek? Deniz’i, Yusuf’u, Hüseyin’i saygıyla anıyorum."

Gerginlik çıkmış, duruşma sonlandırılmıştı... İmamoğlu'nun avukatından 'Ferhat Murat' hamlesi Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve onun tutuklu avukatı Mustafa Pehlivan’ın avukatı Tora Pekin, İBB davasının duruşmasında gazeteci Ferhat Murat ve sanıklar arasında yaşanan gerginliğin ardından mahkemeye dilekçe verdi. İşte ayrıntılar…
Ekrem İmamoğlu Politico'ya yazdı: Ursula von der Leyen'in Türkiye, Rusya, Çin açıklamasına yanıt verdi CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği’ne (AB) "Türkiye’yi Rusya ve Çin ile aynı düzleme yerleştirmek, AB’nin jeopolitik gerçekleri ve stratejik çıkarlarıyla çelişir. Türkiye’ye Rusya ve Çin gibi davranmayın" çağrısında bulundu. İmamoğlu, yazısında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in sözlerini de anımsattı.
İmamoğlu'ndan Hıdırellez paylaşımı: ‘Bahar mutlaka gelir’ CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu, Hıdırellez dolayısıyla yaptığı paylaşımda umut vurgusu yaptı: "Bu kadim gelenek bize şunu öğretir: Karanlık ne kadar uzun sürse de bahar mutlaka gelir."