Ekrem İmamoğlu'ndan Üç Fidan mesajı: 'Bu ülkeye adalet ne zaman gelecek?'

İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı.

İmamoğlu mesajında "Bu acı, Türkiye’nin ortak hafızasında derin bir yara olarak hep var olacak" ifadelerini kullandı.

"SİLİVRİ ZİNDANI'NDAN SORUYORUM"

İmamoğlu'nun Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 54. yıl dönümünde yaptığı paylaşımı şöyle:

"Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; yirmi beş yaşında, ülkelerini derinden seven üç yürek, o gece darağacına gönderildi. Bu acı, Türkiye’nin ortak hafızasında derin bir yara olarak hep var olacak.

Silivri Zindanı’ndan soruyorum: Bu ülkeye adalet ne zaman gelecek? Deniz’i, Yusuf’u, Hüseyin’i saygıyla anıyorum."