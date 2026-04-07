Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü için oran açtılar, milyonluk işlem hacmine ulaştılar: Yasadışı bahiste yeni skandal

Türkiye'de giderek yaygınlaşan yasadışı bahis ağı, spor karşılaşmalarının dışına taşarak siyaset ve toplumsal gelişmeleri de “oyun” haline getirdi. Dijital platformlar üzerinden etkinlik gösteren yasadışı bahis sitelerinde, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 30 Haziran’a kadar serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin bahis açıldığı görüldü.

Söz konusu başlıkta yaklaşık 1.9 milyon TL’lik işlem hacmine ulaşıldı. Ancak örnekler bununla sınırlı kalmadı. Aynı platformlarda “2026 yılında erken seçim olur mu?”, “Asgari ücrete ara zam yapılır mı?” ve “Kabinede bakan değişikliği yaşanır mı?” gibi doğrudan milyonları ilgilendiren gelişmeler de bahis konusu haline getirildi. Bu başlıklarda oynanan tutarın bazı durumlarda 3 milyon TL’yi aştığı belirlendi.

Yasadışı bahis sitelerinin erişim engellerine karşın faaliyetlerini sürdürdüğü biliniyor. Bu platformların farklı alan adları ve mobil uygulamalar üzerinden yeniden erişime açıldığı görüldü.

ERİŞİM ENGELİNE KARŞIN SÜRÜYOR

Kullanıcı yönlendirmelerinin büyük ölçüde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapıldığı, paylaşılan bağlantılar aracılığıyla sisteme katılım sağlandığı tespit edildi. Aynı içeriklerin kısa süre içinde farklı platformlarda da yer aldığı ve hızla yayıldığı görüldü. Öte yandan sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan bazı anonim hesaplar üzerinden bu sitelerin tanıtımının yapıldığı, paylaşımlarla kullanıcıların ilgili platformlara yönlendirildiği belirlendi. Bu paylaşımların ise kısa sürede yüksek etkileşim aldığı da görüldü.

AYNI SİSTEM, BENZER DİL

Farklı platformlarda yer alan başlıkların benzer ifade kalıplarıyla hazırlandığı dikkat çekti. Aynı tür soruların farklı sitelerde de yer aldığı, oran sistemlerinin ve kullanıcı yönlendirme yöntemlerinin benzerlik gösterdiği görüldü. Bahis seçeneklerinde genellikle “Evet” ve “Hayır” üzerinden oranlar verildiği, kullanıcıların bu oranlar üzerinden işlem yaptığı tespit edildi. Başlıkların kısa aralıklarla güncellendiği ve gündemdeki gelişmelere göre yeniden düzenlendiği görüldü. Farklı başlıklarda açılan bahislerin toplam işlem hacminin milyonlarca lirayı bulduğu görüldü.