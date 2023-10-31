Ekrem İmamoğlu ve Edis arasındaki diyalog gündem oldu: 'Horonu beğendiniz mi?'

29 Ekim'de İBB'nin düzenliği Cumhuriyet kutlamaları kapsamında sahneye çıkan ünlü şarkıcı Edis'in horon oynaması gündem olmuştu. Son olarak İBB Başkanı İmamoğlu ve Edis arasında geçen 'horon' diyaloğu da sosyal medyaya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:44
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını görkemli bir şekilde kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenledği konsere Edis damga vurdu. 

Ünlü sanatçı şarkılarına Türkiye'nin dört bir yanına ait oyun havalarını kattı. Edis'in 'Dudak' şarkısına horon eşlik etmesi büyük beğeni ile karşılandı. 

Öte yandan performansı sırasında horon oynayan Edis yoğun ilgili gördü. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

İMAMOĞLU VE EDİS ARASINDA 'HORON' DİYALOĞU

Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu ve Edis arasında geçen diyalog da sosyal medyaya yansıdı.

Gündem olan görüntülerde İmamoğlu, Edis'in "Horonu beğendiniz mi?" sorusuna "Bayıldım, kıskandım, çalışıp seninle oynayacağım" şeklinde yanıt veriyor.


Edis Ekrem İmamoğlu İmamoğlu

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