Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekrem İmamoğlu verilerle ortaya koydu: İşte İstanbul'un raylı sistem yatırımları

Ekrem İmamoğlu verilerle ortaya koydu: İşte İstanbul'un raylı sistem yatırımları

18.01.2026 17:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ekrem İmamoğlu verilerle ortaya koydu: İşte İstanbul'un raylı sistem yatırımları

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin raylı sistem yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı. "İstanbul’un en çok metro yapılan dönemini yaşattık" dedi.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019 yılından bugüne kadar hayata geçirdikleri metro projelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi  X hesabından yapılan paylaşımda, "Bir avuç muhterisin bütün çabasına, bütün engellemelerine rağmen raylı sistemlerde tarih yazdık" denildi.

"İstanbul’un en çok metro yapılan dönemini yaşattık. Liyakatli çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimle rakamları sizlerle de paylaşmak istiyorum" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'UN RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI

İmamoğlu'nun paylaştığı tablo şu şekilde:

Image

Image

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #metro istanbul