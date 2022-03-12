Ekrem İmamoğlu: Zor olanı geride bıraktık
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık" dedi.
İstanbul’da perşembe günü başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
“ZOR OLANI GERİDE BIRAKTIK”
İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
- Son 30 yılın en soğuk ve yoğun kar yağışlı günlerini yaşadık.
- Öncelikle İBB ile koordineli hareket eden 16 milyon İstanbullu hemşehrime ve sahada emek veren binlerce yol arkadaşıma teşekkür ederim.
- Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık.
Son 30 yılın en soğuk ve yoğun kar yağışlı günlerini yaşadık. Öncelikle İBB ile koordineli hareket eden 16 milyon İstanbullu hemşehrime ve sahada emek veren binlerce yol arkadaşıma teşekkür ederim. Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 12, 2022
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