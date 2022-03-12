Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan yeni uyarı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin yeni uyarılarda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un en sert kışlarından birini yaşadığını belirterek, bu sabaha karşı eksi 4,4 ile son 30 yılın en soğuk derecesinin ölçüldüğünü söyledi.
İmamoğlu'nun satır başları şöyle:
"39 ilçemizle yoğun bir şekilde irtibattayız. Yoğun bir şekilde arkadaşlarımız sahadalar.
Trafik yüzde 10 seviyelerinde. Vatandaşlarımız bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmak hususunda işbirliğini yürütüyor.
30 yılın en soğuk mart ayını geçirdik. Bugün en kritik gün. Yaklaşık 10 bin çalışanımız, 2 bin aracın üzerinde aracımız ve şu an itibarıyla 53 bin 756 ton tuz, bin tona yakın solüsyon kullanıldı.
Beklediğimiz yoğun kar yağışı kuzeyden İstanbul'a girdi. Kuzeyden giriş yapan kar yağışı Karadeniz kıyısındaki ilçe ve köylerimizde kendini göstermeye başladı. 1-1 buçuk saat içerisinde İstanbul'un tamamına hakim hale gelmesi bekleniyor. Gece yarısına kadar kar yağışı devam edecek. Anadolu yakasında 30 ila 50 cm'e kadar beklenen bir kar yağışından bahsediliyor"
HİÇBİR KANAL YAYINLAMADI
Öte yandan İmamoğlu'nun AKOM'dan yaptığı canlı yayınlarda yoğun kar yağışına ilişkin uyarılarını ve belediyelerin çalışamalarını Halk Tv dışında hiçbir televizyon kanalının yayınlamaması dikkat çekti.
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