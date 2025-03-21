Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşım yapan yüksek takipçili hesaplara erişim engeli

Yayınlanma: 21.03.2025 - 21:43

Güncelleme: 21.03.2025 - 21:43

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok kişinin gözaltına alınmasının ardından yurt geneli tepkiler devam ediyor.

Gelişmeler devam ederken, sosyal medyada İmamoğlu'na yönelik destek paylaşımları yapan hesaplara da erişim engeli getirildi.

Erişim engeli getirilen hesaplar arasında yüksek takipçili 'ekremedit, editoğlu, ekremistpala, gençliğimiz var' X (Twitter) hesaplarının da yer aldığı görüldü.