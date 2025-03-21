Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşım yapan yüksek takipçili hesaplara erişim engeli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından operasyonlar devam ediyor. İmamoğlu'na destek paylaşımı yapan X hesaplarına erişim engeli getirildi.

Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşım yapan yüksek takipçili hesaplara erişim engeli
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 21:43

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok kişinin gözaltına alınmasının ardından yurt geneli tepkiler devam ediyor.

Gelişmeler devam ederken, sosyal medyada İmamoğlu'na yönelik destek paylaşımları yapan hesaplara da erişim engeli getirildi.

Erişim engeli getirilen hesaplar arasında yüksek takipçili 'ekremedit, editoğlu, ekremistpala, gençliğimiz var' X (Twitter) hesaplarının da yer aldığı görüldü.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Destek #hesap

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