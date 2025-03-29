Ekrem İmamoğlu eylemlerinde dünyanın ilgisini çeken Pikachu'dan ilk açıklama

Yayınlanma: 29.03.2025 - 00:15

Güncelleme: 29.03.2025 - 00:15

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından devam eden protestolarda Pikachu kılığında bir eylemci dikkat çekmişti.

O görüntüler dünya basınında da geniş yer bulmuştu. CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Pikachu ile bir video paylaştı.

İLK AÇIKLAMA

Eylemci Pikacu kameralar karşısında geçerek yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

"Son zamanlarda ülkemizde yaşanan gergin olaylar yüzünden böyle bir fikir düşündüm. Arkadaşlarımın gerginliğini biraz olsun rahatlatmak adına destek olmaya geldim. Vatandaşlarımızın yüzünü biraz olsun tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana"

CHP'li Kaya ise Pikachu'ya teşekkür ederek, "İyi ki varsın Pikachu" dedi.