Ekrem İmamoğlu'na randevu vermeyen vali CHP'yi ziyaret etti
Geçen yıl okul yapım projesi amacıyla Elazığ'a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine cevap vermeyen ve tepki çeken Elazığ Valisi Ömer Toraman, 5 ay sonra CHP Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti. CHP'li vekil Gürsel Erol, Toraman'ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Elazığ Valisi Ömer Toraman, aylar sonra CHP Elazığ İl Başkanlığını ziyaret ederek CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran ile görüştü.
MHP’Lİ BAŞKANLA HEDİYELEŞMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Sözcü Gazetesi'nden Evren Demirdaş'ın haberine göre, Okul yapım projesi için geçtiğimiz sene Elazığ’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaret talebine cevap vermeyen Elazığ Valisi Ömer Toraman'ın MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver'i ziyaret etmesi ve hediyeleşmesine CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran tepki göstermişti.
Duran, “Devlet adamlığının gereği olarak bir kentin mülki amiri olan kişi kentteki birlik ve beraberliği sağlaması açısından tüm siyasi partilere eşit mesafede davranmalıdır” demişti. Vali Ömer Toraman CHP Elazığ İl Başkanlığına giderek CHP İl Başkanı Duran ve yönetimini ziyaret etti.
CHP’Lİ VEKİLDEN VALİYE TEŞEKKÜR
Ziyaret sonrasında CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sosyal medya hesabında, “Elazığ Valimiz Sayın Ömer Toroman'ın ilimizde gerçekleştirdiği siyasi partileri ziyareti kapsamında bugün İl Başkanlığımıza yapmış olduğu ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
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