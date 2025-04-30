Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: 'Eğer siz sandığı koymazsanız...'

Son dakika haberi... Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. İmamoğlu "Eğer siz sandığı milletin önüne koymazsanız, millet kendi sandığını kurar" dedi.

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: 'Eğer siz sandığı koymazsanız...'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 19:07

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. 

İmamoğlu şunları yazdı: 

"Senin derdin Kanal, benim derdim İstanbul.

İstanbul’a neden göz diktiğini biz de biliyoruz millet de biliyor. Cesaretin varsa koy sandığı milletin önüne, şehrin kaderine İstanbul karar versin. 

Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapıyorum.

Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, şehrin kaderine İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul Referandumu için sandıklar kurulsun. 16 milyon İstanbullu, yaşadığı şehir için kararını versin. 

Milletin sırtına milyarlarca dolar yük olacak, havasını, suyunu, tarım arazilerini ve doğasını yok edecek; şehri daha da yaşanılmaz hale getirecek, nüfusu ve trafiği arttıracak bu geri dönülmez ihanet projesinin akıbetine, milletimiz karar versin. 

Eğer siz sandığı milletin önüne koymazsanız, millet kendi sandığını kurar."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Recep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler

Cemal Enginyurt'tan iktidara salvo: 'Saray'da İmamoğlu korkusuyla uyuyamıyorlar'

Cemal Enginyurt'tan iktidara salvo: 'Saray'da İmamoğlu korkusuyla uyuyamıyorlar'
İBB'ye ikinci dalga operasyon! Tutuklamalar sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: 'Bu kötülüğün kaynağı olan bir avuç muhterise sesleniyorum...'

İBB'ye ikinci dalga operasyon! Tutuklamalar sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: 'Bu kötülüğün kaynağı olan bir avuç muhterise sesleniyorum...'
İBB operasyonunda 2. dalga: İmamoğlu'nun görüşme yaptığı otelin müdürleri için karar verildi

İBB operasyonunda 2. dalga: İmamoğlu'nun görüşme yaptığı otelin müdürleri için karar verildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler