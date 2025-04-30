Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: 'Eğer siz sandığı koymazsanız...'

Yayınlanma: 30.04.2025 - 19:07

Güncelleme: 30.04.2025 - 19:25

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Senin derdin Kanal, benim derdim İstanbul.

İstanbul’a neden göz diktiğini biz de biliyoruz millet de biliyor. Cesaretin varsa koy sandığı milletin önüne, şehrin kaderine İstanbul karar versin.

Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapıyorum.

Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, şehrin kaderine İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul Referandumu için sandıklar kurulsun. 16 milyon İstanbullu, yaşadığı şehir için kararını versin.

Milletin sırtına milyarlarca dolar yük olacak, havasını, suyunu, tarım arazilerini ve doğasını yok edecek; şehri daha da yaşanılmaz hale getirecek, nüfusu ve trafiği arttıracak bu geri dönülmez ihanet projesinin akıbetine, milletimiz karar versin.

Eğer siz sandığı milletin önüne koymazsanız, millet kendi sandığını kurar."