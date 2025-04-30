23 Mart'tan bu yana tutuklu... Ekrem İmamoğlu hapishaneden ilk fotoğrafını paylaştı
Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı servis edilmişti. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından söz konusu fotoğrafı "Aile huzurdur, güvendir, mutluluktur. Aile kutsaldır" notuyla paylaştı.
23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle açık görüşte bir araya geldi.
İmamoğlu ile görüşmeye eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu geldi.
İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu’nun da açık görüşte ziyarete geldiği görüldü.
Açık görüşteki buluşma sırasında çekilmiş fotoğrafı Odatv paylaşmıştı. Söz konusu fotoğrafı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.
İmamoğlu fotoğrafa "Aile huzurdur, güvendir, mutluluktur. Aile kutsaldır" notunu düştü.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #ibb #hapishane
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