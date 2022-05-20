Ekrem İmamoğlu'ndan CHP mitingi çağrısı

20 Mayıs 2022 Cuma, 12:42

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın Maltepe'de yapacağı 'Milletin Sesi' mitingi için yurttaşlara çağrıda bulunan İmamoğlu, yurttaşların mitinge katılım sağlayarak, adaletsizliğe karşı ses çıkarmalarını söyledi.

"YERİ, GÖĞÜ 'ADALET' DİYE İNLETME GÜNÜDÜR"

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili vatandaşlarımız milletin sesi çıkmazsa, iktidardakiler tek doğru sesin kendi sesi olduğunu zannederler. Milletin sesi çıkmazsa, iktidardakiler kendilerini ülkenin sahibi zannderler. Milletin sesi çıkacak. Herkes konuşacak, eleştirecek, talep edecek. 'Nerde benim hakkım', 'nerede adalet' diyecek. O kadar çok adaletsizlik var ki bu ülkede... Ekonomide, eğitimde, yargıda, sokakta, devlette... Adaletsizlik ne yazık ki her yerde. Biz, İstanbul'u adil bir kent yapmak için çalışan bir belediyeyiz. Türkiye'de adaleti hakim kılmazsak hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz. Biz adaletsizlik karşısında susmayı ayıp kabul eden bir milletiz. Yalnız kendimiz için değil, herkes için adalet isteriz. Gün, o gündür. Adalete susamış bir milletin sesini duyurma günüdür. Yeri, göğü 'adalet' diye inletme günüdür. Gelin, bu cumartesi günü saat 18.00'de Maltepe'de hak, hukuk, adalet mücadelisinin cesur lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmıyla gerçekleşecek 'Milletin Sesi' mitinginde hep beraber buluşalım. Gelin milletin azim ve kararını herkese gösterelim"