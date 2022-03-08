Ekrem İmamoğlu'ndan çiftçilere ayçiçek yağı üretimi için destek
Ayçiçek yağına gelen zamlar sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından ayçiçeği üretimi için çiftçilere tohum desteği vereceğini duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ham yağ yüklü gemilerin Türkiye’ye gelememesi ve yurt içinde bir iki aylık stok kalmasının yarattığı endişe yağ fiyatlarını vurdu.
Ayçiçek yağına zam üstüne zam gelince, marketlerde ayçiçek yağı kuyrukları oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yağlık ayçiçeği üretimi için çiftçilere tohum desteği vereceğini açıkladı.
"ÜRETİCİLERİ DESTEKLİYORUZ"
İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Ekonomik olarak ve tedarik açısından zor zamanlardan geçilen bugünlerde, üreticileri destekliyoruz. İstanbul genelinde 1586 çiftçiye 2538 torba yağlık ayçiçeği tohumu desteği veriyoruz."
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