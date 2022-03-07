Zincir marketlere ayçiçek yağında stokçuluk denetimi
Edirne’de yağ fiyatlarına zam yapılacağı iddiasıyla stokçuluk yapılmasının önüne geçmek için zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi, marketlerin depoları kontrol edildi.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle ayçiçek yağının biteceği söylentisini duyan yurttaşlar, yağ almak için marketlere koştu.
Dakikalar içinde marketlere akın eden vatandaşlar, yağ alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Edirne’de birçok zincir markette saatler içinde 5 litrelik ayçiçek yağları tükendi, raflar boş kaldı.
Yaşanan bu durumu zincir marketlerin fırsatçılığa dönüştürdüğünü iddia eden yurttaşlar tepki gösterdi. Artan şikayetler nedeniyle Edirne Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde marketlere giderek sıvı yağ başta olmak üzere, temel tüketim ürünlerinde market raflarında ve depolarda denetim gerçekleştirdi.
Marketlerin raflarında 5 litrelik ayçiçek yağlarının bulunmadığı, sadece 1 ile 2 litrelik ürünlerin bulunduğu, bazı marketlerde de yağlara zam yapıldığı gözlendi.
İlgili Haberler
- Yanlış tarım politikaları ve savaş ayçiçek yağını karaborsaya düşürdü
- AKP'li Savcı Sayan ayçiçek yağı krizinde stokçuları sert sözlerle eleştirdi
- Emniyet, ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili 'provokatif paylaşımlar' hakkında işlem başlattı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
- Beyaz Saray önünde Ukrayna'ya destek gösterisi
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ukrayna'da yağmacılar çırılçıplak darbedildi
- Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
- Seren Serengil'den tepki çeken 'Bergen' çıkışı
- ENAG, şubat ayı enflasyon raporunu yayımladı
- 'Fenerbahçe'nin en iyi devresiydi'
- Yurtta şüpheli yangın
- Okul servisi faciası: Ölü ve yaralılar var
- Milli futbolcunun yokluğu yaramadı