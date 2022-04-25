Ekrem İmamoğlu'ndan 'Gezi Parkı' kararına tepki: 'Milyonlarca insanın vicdanını yaraladı'
Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet diğer sanıklara ise 18'er yıl hapis cezası verilmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklama yaptı. Karara tepki gösteren İmamoğlu, "Gezi Davası’nda verilen karar milyonlarca insanın vicdanını yaraladı" dedi.
Üçüncü Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay'a 18'er yıl hapis cezası verildi.
"BU ÜLKE HİÇ KABUL ETMEDİ VE SİNDİRMEDİ"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.
"Gezi Davası’nda verilen karar milyonlarca insanın vicdanını yaraladı" diyen İmamoğlu, "Gezi Davası’nda verilen karar milyonlarca insanın vicdanını yaraladı. Vicdanla verilmeyen kararları bu ülke hiç kabul etmedi ve sindirmedi. Ne olursa olsun adaletten yana olacağız, herkes için hukuku savunacağız" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası’nda verilen karar milyonlarca insanın vicdanını yaraladı. Vicdanla verilmeyen kararları bu ülke hiç kabul etmedi ve sindirmedi. Ne olursa olsun adaletten yana olacağız, herkes için hukuku savunacağız.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 25, 2022
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