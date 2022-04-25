Avukat Celal Ülgen'den Gezi Parkı davasındaki kararlara tepki: Kaos yaratarak seçimden kurtulmanın yollarını arıyorlar
Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet diğer sanıklara ise 18'er yıl hapis cezası verilmesinin ardından avukat Celal Ülgen canlı yayında tepki gösterdi. Ülgen, "Siyasetin arka bahçesi olmayı bile aşmış, siyasetin sopası haline gelmiş yargıdan beraat kararları beklemek mümkün değil" dedi.
Üçüncü Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay'a 18'er yıl hapis cezası verildi.
Kararın ardından TELE1 canlı yayınına katılan Avukat Celal Ülgen, "Beklemediğimiz bir gün müydü? Asla, bekliyorduk. Siyasetin arka bahçesi olmayı bile aşmış, siyasetin sopası haline gelmiş yargıdan beraat kararları beklemek mümkün değil" diye konuştu.
"HERKESİ TAHRİK EDEN BİR KARARDIR"
"Önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu karar tahrik edici bir karardır. Gezi'yi ve Gezi'de direniş gösteren gençleri, işçi sınıfını, herkesi tahrik eden bir karardır. Tahrik sonucu insanların sokağa dökülmesini bekliyorlar" diyen Ülgen, şunları söyledi:
"- Kaos yaratarak seçimden kurtulmanın yollarını arıyorlar. Bu devam edecek. Sadece bu karar değil.
- Yakında başka türlü çeşitli olaylarda acaba Türkiye'de kaos çıkarabilir miyiz, seçimden kaçmanın yollarını arayabilir miyizi deneyecekler.
- Bu karar ne kadar gidici olduklarının bir göstergesi.
Video Haberler
- Kadıköy'de bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkıp
- Lise öğrencilerinin tüfekle 'oyunu' kötü bitti
- Müsilaj İstanbul'a döndü: 'Denizin zamanı yok'
- Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Denizde sarı polen tabakası oluştu
- Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı, tahliye oldu
- Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
- Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
- Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
- Eski hakem Selçuk Dereli
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi faizleri artacak
- 500 TL’lik banknot iddiasında yeni gelişme
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- İftar programında 'ateist damat' sorusu
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler
- Gezi Parkı davasında karar çıktı