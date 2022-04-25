Avukat Celal Ülgen'den Gezi Parkı davasındaki kararlara tepki: Kaos yaratarak seçimden kurtulmanın yollarını arıyorlar

25 Nisan 2022 Pazartesi, 19:48

Üçüncü Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay'a 18'er yıl hapis cezası verildi.

Kararın ardından TELE1 canlı yayınına katılan Avukat Celal Ülgen, "Beklemediğimiz bir gün müydü? Asla, bekliyorduk. Siyasetin arka bahçesi olmayı bile aşmış, siyasetin sopası haline gelmiş yargıdan beraat kararları beklemek mümkün değil" diye konuştu.

"HERKESİ TAHRİK EDEN BİR KARARDIR"

"Önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu karar tahrik edici bir karardır. Gezi'yi ve Gezi'de direniş gösteren gençleri, işçi sınıfını, herkesi tahrik eden bir karardır. Tahrik sonucu insanların sokağa dökülmesini bekliyorlar" diyen Ülgen, şunları söyledi:

"- Kaos yaratarak seçimden kurtulmanın yollarını arıyorlar. Bu devam edecek. Sadece bu karar değil.

- Yakında başka türlü çeşitli olaylarda acaba Türkiye'de kaos çıkarabilir miyiz, seçimden kaçmanın yollarını arayabilir miyizi deneyecekler.

- Bu karar ne kadar gidici olduklarının bir göstergesi.