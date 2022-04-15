Ekrem İmamoğlu: Ekonomik yıkımın sorumlusu biz değiliz
İBB 2021 yılı “Faaliyet Raporu Sunumu”nu gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmalarını engelleyebilmek için iktidarın büyük çaba içerisinde olduğunu söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB nisan ayı dördüncü toplantısında 2021 yılı “Faaliyet Raporu Sunumu”nu gerçekleştirdi. İBB Meclisi’ndeki çoğunluğun gücüyle “topal ördek”e çevrileceğinin, ülkenin en yetkili ağzından ilan edildiğini hatırlatan İmamoğlu, “O gün bugündür, bizi engellemek için her sabah muazzam bir yeni icat çıkarıyorlar” ifadelerini kullandı.
"SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ"
Liyakatsiz ekonomi yönetimi, hayatın her alanında çığ gibi zamlara neden olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Bilimden uzak politikalar hayatı pahalılaştırdı, işsizliği tetikledi ve 85 milyon insanımızı fakirliğe sürükledi. Akaryakıt ve enerji fiyatlarına veya döviz kurlarına biz karar vermiyoruz. Ekonomik yıkımın sorumlusu biz değiliz” dedi.
"EVLATLARINIZ SİZE GÜLER"
İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Mazot 6 lirayken, 85 liraya öğrenciye sattığınız kartı, 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş. Şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı. Mazotu 20 lira yapmışsınız, “78 liraya sat” diyorsunuz. Allah akıl versin. Kendi çocuklarınıza gidin, anlatın bunu size gülerler.”
"VETO EDECEĞİM"
İmamoğu, “Tabii ki veto edeceğim. Gençlere yardımcı mı olmak istiyorsunuz? Ankara’dan gençlere, üniversite öğrencilerine, aldıkları burslardan dolayı mağdur olmuş olan gençlere ya da ekonomik kriz altında kırılmasınlar, bükülmesinler diye onların burslarını, onlara yapılan yardımları 2 katına çıkartın” diye konuştu.
"ENGELLEMEK İÇİN..."
Artan yoksulluk ve işsizliğin yol açtığı sosyal yaraları sarabilmek için belediye bütçemizden sosyal yardımlara ayırdıkları payın belediye tarihinde olmadığı kadar arttığını söyleyen İmamoğlu, “Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, bir de iktidarın yapmakta olduğumuz hizmetleri ve yatırımları engellemeye dönük girişimleriyle karşılaşıyor; her sabah yeni bir el koyma hareketine muhatap oluyoruz” dedi.
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