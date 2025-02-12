Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara flaş uyarı: 'Zorunlu olmadıkça aracınızla dışarıya çıkmayın!'

Yayınlanma: 12.02.2025 - 11:21

Güncelleme: 12.02.2025 - 11:22

Meteoroloji, AKOM ve Valiliğin uyarıları doğrultusunda İstanbul'da gece boyunca devam eden kar yağışı sabah saatlerinde kent genelinde etkisini sürdürdü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle son durumu sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin sorumluluk alanlarında ciddi bir aksama olmadığını, İstanbulluların zorunlu olmadıkça şahsi araçları ile trafiğe çıkmamalarını istedi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA ARAÇLA ÇIKMAYIN"

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı. Yağış bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edecek. Sorumluluk alanlarımızda herhangi ciddi bir aksama mevcut değil.

11.916 personel 3375 araçla devamlı sahadayız, solüsyon çalışmaları gerekli noktalarda devam ediyor, evsiz vatandaşlarımız için barınma, beslenme ve bakım desteği veriyoruz, dün geceden beri 626 vatandaşımızı misafir ediyoruz. 520 noktada da sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıyoruz.

Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız, toplu taşımayı tercih ediniz. Sıcaklığın düşmesi sebebiyle yer yer buzlanma görülüyor, kış lastiği olmayan araçların kesinlikle trafiğe çıkmaması gerekli."