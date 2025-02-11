CHP’nin 2023 kurultayıyla ilgili ‘Para karşılığı oy kullandırıldı’ iddiası üzerine soruşturma başlatıldı: Hedef yine İmamoğlu mu?

Yayınlanma: 11.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.02.2025 - 04:00

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda yapılan 38. olağan kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Kurultayın ilk gününde yapılan genel başkan seçimini CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel kazanmıştı. Söz konusu dosyanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yetkisizlik ile gönderildiği ve hakaret suçu ile başlatıldığı öğrenildi.

‘SÜREÇ MUHALEFETE YARAR’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada 38. olağan kurultay ile ilgili “kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı” iddiasıyla yapılan ihbar üzerine geçen yıl ocak ayında soruşturma başlatıldığı, konuyla ilgili açıklamaları nedeniyle 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi’nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi.

CHP 38. Kurultayı divan başkanının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olması nedeniyle “Hedef İmamoğlu mu?” sorusunu da akıllara getirdi. Çünkü, parti tüzüğüne göre kurultay başladığı anda tüm parti yönetimi yetkilerini kurultaya ve divana devrediyor. Bu nedenle kurultayda şaibe ortaya çıkarsa sorumlu olarak İmamoğlu gösterilebilir. Tartışmalara ilişkin CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Sözücüsü Süleyman Bülbül, bu soruşturmada hedefin gündemi değiştirmek olduğuna işaret etti.

Bülbül, CHP’nin dünkü parti meclisi toplantısını anımsatarak “CHP’nin ve ülkenin bugünkü gündeminde cumhurbaşkanı adayının demokratik bir şekilde, önseçimle belirlenmesi vardı. Özel, İmamoğlu ve Yavaş’ın yemekte birlikte verdiği fotoğraf ve mesajlara vatandaşın ilgisi Saray’ın hoşuna gitmemiş anlaşılan. Bu nedenlerle iktidar böyle hukuksuz soruşturma ve yargı sopalarıyla siyasete müdahale ile gündemi değiştirmeye çalışıyor. Ancak halk, siyaset mühendisliği ile siyaseti dizayn eden yargı, dava işlerini sevmez. Bu süreç iyi bir yol haritasıyla muhalefetin yükselişini devam ettirecektir. Ömrünün sonuna gelen ve hikâyesi artık olmayan her baskıcı iktidar, bu tarz güvenlikçi gündem belirlemelerine sarılır. AKP de bunu yapıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin 38. olağan genel kurultayı için “şaibe” iddiasında bulunmuştu. CHP lideri Özel ise Erdoğan’ın şaibe iddialarına yönelik sorulara “Bu soruya zaman harcasam, Atatürk’ün kurduğu partinin emek vermişlerine ve 1 milyon 600 bin üyesine ayıp etmiş olurum” şeklinde yanıt vermişti.

KILIÇDAROĞLU İFADE VERMEYECEK

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Kılıçdaroğlu’nun söz konusu soruşturmaya yönelik bir bilgisi olmadığı gerekçesiyle tanık olarak ifadeye çağrılmasına itiraz etti. Çelik adliye önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Biz başsavcılığa şunu ifade ettik ‘Sayın genel başkanımızın özel bir bilgisi yoktur. Genel başkanımız ifade vermeyecektir. Muhatap Erdoğan’dır. Çünkü beş kez ‘şaibeli kurultay’ lafını söylemiş olduğuna göre bilgileri vardır. Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelsin, bildiklerini ifade etsin’ dedik."

‘ŞAİBE DENİNCE AKLA GELEN PARTİ AKP’DİR’

Tanık sıfatıyla ifadeye çağrılan eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi’den konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hamzaçebi, “Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs. gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim” dedi.

Hamzaçebi paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Benim dediğim şudur. Sayın Erdoğan, sayın Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayla ilgili olarak benim saydığım dördüncü keredir şaibe iddiasında bulunuyor. Erdoğan’ın her dediğine cevap vermek onun gündeminin peşine takılmaktır. Bunu ben de doğru bulmam. Susmak benim kabullenebileceğim bir şey değildir. Ben parti yönetiminde olsaydım suskun kalmayıp meydan okurdum. En azından şöyle bir cevap verirdim: ‘Sayın Erdoğan’ın kurultayımıza gölge düşürmeyi amaçlayan ifadelerini ciddiye almıyorum. Biz kurultayımızdan, delegelerimizden eminiz. O bize laf edeceğine kendi partisine baksın. Şaibe denince akla gelen parti AKP’dir, CHP değil.’ Eleştirim böyle bir cevabın verilmeyerek Erdoğan’ın konuyu sürekli gündemde tutmasına meydan verilmesinedir.”