Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara 'toplu ulaşım' tavsiyesi

Yayınlanma: 20.02.2025 - 18:31

Güncelleme: 20.02.2025 - 18:56

İstanbul Valiliği’nin cuma günü için de okulları tatil etmesi kararını yerinde bulduğunu kaydeden İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) yaptığı açıklama, “Bütün yurttaşlarımızın, kurum ve kuruluşlardan yapılan bütün çağrılara, çok etkili bir biçimde katılmalarını ve sürece iş birliği şeklinde bakmalarını takdirle izliyorum. Şu anda trafikteki yoğunluğa baktığımda, bu kooperatif çalışma, iş birliği içerisinde olmak İstanbullunun özellikle son 5 yıldır çok etkili bir biçimde katıldığı bir husus. Afetle mücadelenin zaten yegane başarısı, toplumun iş birliğiyle olabilmesi mümkün. Bu açıdan bütün İstanbullu hemşehrilerime teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

"MÜMKÜN OLDUĞU KADAR TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

İstanbul’da bütün kurum ve kuruluşların büyük bir mücadele içinde olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Buradaki uzman dostlarımızın, meteorolojiden aldığı raporlar doğrultusunda bize aktardıkları bilgiler ışığında, yarın sabah itibariyle daha etkin bir kar yağışının İstanbul'a girmesi bekleniyor. Sabah erken saatlerde başlayacak olan bu yoğun kar yağışı beklentisi, cumartesiyi de kapsayacak şekilde devam edecek. Bütün bu bakışı elde ettiğimizde, söylenecek tek şey var: Yani bugünden çok daha fazla tedbirli, özellikle trafiğe çıkma konusunda vatandaşlarımızın özellikle ve özellikle yarını çok daha tedbirli bir şekilde geçirmesi gerekiyor.

Bunun bir başka anlamı; imkanınız varsa aracınızla mümkün olduğu kadar yarın trafiğe çıkmayın ve toplu taşıma imkanlarından faydalanın. Araç sayısı ne kadar az olursa, gerçekten sahadaki tedbirlerin daha güvenli bir biçimde gerçekleşmesi söz konusu. Kaldı ki bir araç bile bazen yolda kaldığında, bütünüyle bir aksı, bir yol akışını engelleyebilecek bir pozisyonda. Bütün bu yönleriyle çalışmamızın özellikle sağlıklı sürdürülebilmesi açısından, vatandaşlarımıza eee. talebimizi yineliyorum.

Özellikle yarın sabah erken saatlerde yoğun bir biçimde artması beklenen kar yağışından ötürü, lütfen vatandaşlarımızın özel araçlarıyla, zorda kalmadıkça, mümkün oldukça, elbette çıkacaksa da kar ve kış koşullarına uygun ise donanımları çıksınlar. Ama onun dışında çıkmamalarını öneriyoruz. Toplu taşımayı kullanmalarını ve bu şekilde hareket etmelerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.