İstanbul’da kar alarmı… Ekrem İmamoğlu AKOM’dan bildirdi: İstanbul’da hangi önlemler alındı?

Yayınlanma: 19.02.2025 - 18:50

Güncelleme: 19.02.2025 - 19:13

İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasının ardından AKOM'a giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji, EKOM ve İstanbul Valiliği, İstanbul genelinde yarından itibaren 3 gün etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunmuştu. İmamoğlu, kar yağışının artmasıyla AKOM'a geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle metro ve tramvayların gece saat 02.00'a kadar açık olacağını duyurdu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstanbul'da okullar yarın itibariyle Valilik tarafından tatil edildi ve aynı zamanda mesailerle ilgili farklı uygulamalar anonsu da yapıldı. Teşekkür ederiz ilgililerin kararlarına.

Yarın okullar tatil. Muhtemelen yarın da cuma günkü hava durumu ve akışına göre bakılarak kararlar cuma için de alınabilecektir.

Kar kalınlığının İstanbul'da alışık olmadığımız bir kalınlığın üzerine çıkacağı düşünülüyor. Tem'in kuzeyinde 20-40 santim aralığında kar bekleniyor.

En etkin kar yağışının şu anki tahminlere göre cuma öğleden sonra ve cumartesi devam edecek.

11 bin 916 personelimiz görev başında olacak. Araç ve iş makinesi sayımız 3 bin 375 adet olacak.

Yeterince güçlü bir tuz stokumuz var. Solüsyon kullanılacak sahalar için de solüsyon stokumuz yeterince var.

Köy yolları için özel anlaşmayla kar küreme aparatlarıyla 170 adet traktör destek olacak.

Metrobüs güzergahında da 44 araç ve iş makinesi görev yapıyor olacak.

Kar küreme ve tuzlama işlemleri etkin biçimde sürüyor.

Şu anda erken başlayan mesailer ve özel ya da kamu kurumlarının almış olduğu kararla erken dağılmış olan araçların yarattığı bir yoğunluk var.

Şu anda İstanbul'da tıkalı herhangi bir yol yok, bütün yollar açık.

Evsiz hemşehrilerimizi bir kısım anlaşmalı otellerde misafir ediyoruz, ihtiyaç kalemleri hakkında destek sunuyoruz. Sağlık taramasından ilaca kadar... Hatta burada ailesine teslim ve memleketine gönderme işlemleri de sürüyor. Şu anda 446 hemşehrimizi buralarda misafir etmekteyiz.

Sokak hayvanları için de kuru mama dağıtımı yapılıyor ama özellikle şu andan sonra sahada daha etkin şekilde, hayvansever vatandaşlarımın da iş birliğiyle sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları giderilecek.

Kumanya ve mobil malzeme dağıtımlarımız da sürecek. Özellikle kritik noktalarda sıcak içecekler, kek, su gibi imkanlarımız vatandaşlarımızla buluşacak.”