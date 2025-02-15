Van'da kayyum kararına tepki gösterenlere müdahale: 127 gözaltı

Yayınlanma: 15.02.2025 - 10:24

Güncelleme: 15.02.2025 - 11:00

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'yı kayyum olarak atadı.

Görevden uzaklaştırma kararının belediye binası önünde Zeydan'a tebliğ edilmesinin ardından polis ekipleri belediye binasının etrafında bekleyen yurttaşlara müdahale etti.

GAZETECİLERE DE GÖZALTI!

TOMA, biber gazı ve plastik mermiler de kullanan polis kalabalığı dağıttı. Aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hatun, daha sonra serbest bırakıldı.

Aralarında gazeteciler JİNNEWS muhabiri Rabia Önver, Mezopotamya Ajansı Muhabirleri Bilal Babat ve Mehmet Güleş, gazeteciler Behçet Bayhan, Ruşen Takva ve Medine Mamedoğlu'nun da bulunduğu toplam 127 kişi gözaltına alındı.