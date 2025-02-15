CHP’den kayyum kararına ilk tepki: 'Bu Van halkının iradesinin gaspıdır'

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bu öncelikle Van halkının iradesinin gaspıdır. Belirtmeliyiz ki Cumhur İttifakı’nın tutumu sürpriz değil. Önemli olan, demokrasi güçlerinin ve muhalefetin ortak tutumu ve yol haritası" dedi.

CHP’den kayyum kararına ilk tepki: 'Bu Van halkının iradesinin gaspıdır'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.02.2025 - 09:50

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ı görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'yı kayyum olarak ataması büyük tepki çekti.

CHP'den kayyum kararına ilk tepki Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi.

"BU VAN HALKININ İRADESİNİN GASPIDIR"

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kayyım sürecine Van da katıldı... Başkan’ın görevden alınma gerekçesi; 'üye olmamakla birlikte yardım ettiği..' Varsayalım ki, hiçbir adil yargılanma sorunu yok. Görevden alınan Başkan yerine belediye meclis üyelerinden neden seçim yaptırmıyorsun? Hukukun en temel ilkesi suç ve cezaların şahsiliğidir. Buna karşın, OHAL Yasası'na dayanarak, tüm meclis üyelerini peşinen suçlu kabul ediyor ve atanmış Vali’yi belediye başkanlığına getiriyorsun.

Bu öncelikle Van halkının iradesinin gaspıdır. Ayrıca, Meclis’te temsil edilen 15 siyasal partinin 11’inin uzlaşmasıyla verilen ve idari vesayet düzenlemesini demokratik bir zemine çekmeyi öngören kanun teklifini görmezden geliyorsun. Aslında bütün olarak görmezden gelmeye çalıştığın demokrasi ve hukuk. Belirtmeliyiz ki Cumhur İttifakı’nın tutumu sürpriz değil. Önemli olan, demokrasi güçlerinin ve muhalefetin ortak tutumu ve yol haritası. Ülkenin geleceğini bu alandaki bilinç ve kararlılık belirleyecek."


Etiketler: #Abdullah Zeydan #Gökhan Günaydın #kayyum #Van

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