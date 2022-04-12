Ekrem İmamoğlu'ndan kendisine 250 bin TL'lik tazminat davası açan Karaismailoğlu'na cevap
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından kendisine, kişilik haklarına yönelik, asılsız iftira içeren ithamlarda bulunduğu iddiasıyla 250 bin liralık tazminat davası açılması hakkında açıklamada bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadelerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.
Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüzel aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde, İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında Bakan Karaismailoğlu'nun kişilik haklarına yönelik, asılsız iftira içeren ithamlarda bulunduğu iddia edilmişti.
İMAMOĞLU: BEYEFENDİ İNCİNMİŞ
İmamoğlu, Karaismailoğlu'nun kendisine açmış olduğu 250 bin TL'lik manevi tazminat davasına ilişkin, "Beyefendi incinmiş. İstanbul halkını ve İstanbul'a dair sözlerine dikkat edecek. Benim söylediğim her şey bellidir, doğrudur. Kendisi hakkında olan süreçleri tanımlamıştır. Kişilik haklarına asla bir müdahale yok. Sayın Bakan görevini yapsın. İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili süreçlere müdahil olmasın. Onun işiyle ilgili sınırları var. Bize müdahale ettiği an cevabını alır" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?
İmamoğlu, Halk TV’de yayınlanan "Sadece Soruyorum" programında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hakkında şunları söylemişti:
- Ulaştırma Bakanı zavallı bir arkadaştır. Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir arkadaş 'Atatürk Havalimanı konusu kapandı' diyor. Sanki orası kendisine miras kaldı. Onun aklı ermez o işlere. Sen Atatürk Havalimanı'na bir şey yapacaksan önce millete bir sor. Sen önce yapılmamış bir ihalenin parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var önce önünü ilikleyeceksin onu 16 milyon seçti. Sen kimsin 'hizmette yarışalım' diyorsun. Senin imzanla durdurulmuş metroları bitiren bir belediye var. Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemişsin geçiyorsun gerile gerile laflar ediyorsun. Kamu Bankaları İBB'ye kredi vermiyor. Genel Müdürleri korkudan telefonlarımıza çıkmıyor.
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