Ekrem İmamoğlu'ndan kendisine 250 bin TL'lik tazminat davası açan Karaismailoğlu'na cevap

12 Nisan 2022 Salı, 16:57

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadelerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüzel aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde, İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında Bakan Karaismailoğlu'nun kişilik haklarına yönelik, asılsız iftira içeren ithamlarda bulunduğu iddia edilmişti.

İMAMOĞLU: BEYEFENDİ İNCİNMİŞ



İmamoğlu, Karaismailoğlu'nun kendisine açmış olduğu 250 bin TL'lik manevi tazminat davasına ilişkin, "Beyefendi incinmiş. İstanbul halkını ve İstanbul'a dair sözlerine dikkat edecek. Benim söylediğim her şey bellidir, doğrudur. Kendisi hakkında olan süreçleri tanımlamıştır. Kişilik haklarına asla bir müdahale yok. Sayın Bakan görevini yapsın. İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili süreçlere müdahil olmasın. Onun işiyle ilgili sınırları var. Bize müdahale ettiği an cevabını alır" ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, Halk TV’de yayınlanan "Sadece Soruyorum" programında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hakkında şunları söylemişti: