Yandaş Yeni Şafak, Malatyaspor'un küme düşmesini İmamoğlu'nun ziyaretine bağladı
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Yeni Malatyaspor'un küme düşmesini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir yıl önceki Malatya ziyaretine bağladı.
AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin Ekrem İmamoğlu haberi alay konusu oldu.
Yeni Şafak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan bir haber yaptı.
Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde dün sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor bitime 6 hafta kala lige veda etti.
Haberde, Yeni Malatyaspor'un küme düşmesini İBB Başkanı İmamoğlu'nun ziyaretine bağladı.
PAYLAŞIM KISA SÜREDE SİLİNDİ
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2021 haziran ayında Malatya'yı ziyaret etmişti" denilen haberde Yeni Malatyaspor atkısı takan İmamoğlu'nun, 'Söylemeyeyim nasıl uğurlu geldiğimi. Malatya'ya da uğurlu geldim. Göreceksiniz bu dokunuştan sonra Malatyaspor çok daha başarılı olacak' ifadelerine yer verildi.
Haber, "Yeni Malatyaspor ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu" ifadesiyle sonlandırılarak takımın küme düşmesi ile İmamoğlu arasında bağlantı kurulmaya çalışıldı.
Söz konusu haber sosyal medyada alay konusu oldu. Ardından paylaşım kısa sürede silindi.
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