Ekrem İmamoğlu'ndan KYK yurtları için yüksek kotalı WiFi açıklaması
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya yeni bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, İstanbul'daki KYK Yurtları'nda kalan öğrenci kardeşlerimizden, yurtlara yüksek kotalı internet sağlanması için çok sayıda mesaj alıyoruz." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
İstanbul'daki KYK yurtlarında kalan öğrencilerden yüksek kotalı internet sağlanması için çok sayıda mesaj aldığını belirten İmamoğlu, "Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabiliriz." dedi.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'daki KYK yurtlarında kalan öğrenci kardeşlerimizden, yurtlara yüksek kotalı internet sağlanması için çok sayıda mesaj alıyoruz. Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabiliriz."
İstanbul'daki KYK Yurtları'nda kalan öğrenci kardeşlerimizden, yurtlara yüksek kotalı internet sağlanması için çok sayıda mesaj alıyoruz. Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabiliriz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 21, 2021
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