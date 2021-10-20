İBB'nin KYK yurdu için yaptığı internet yardımına bakanlık engeli
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, dün Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda öğrencilerin yaptığı eylem sonrasında İBB'nin yurt önüne kurduğu internet aracını bakanlığın kaldırmak istediğini açıkladı.
Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda yavaş ve kotalı internet, yurt yakınlarında gasp ve yaralanma korkusu ile yemekler nedeniyle eyleme başlayan öğrencilere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kurduğu internet ağı sağlayan mobil aracının İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kaldırıldığı ortaya çıktı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KYK Yurdu önüne öğrenci kardeşlerimiz için kurduğumuz ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracımız İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak isteniyor" dedi.
Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek?— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 20, 2021
Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne öğrenci kardeşlerimiz için kurduğumuz ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracımız İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak isteniyor. Akıl alır gibi değil. pic.twitter.com/sOwTtZVdPV
ONGUN: ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİMİZ DEVAM EDECEK
Kısa süre sonra yeniden açıklama yapan Ongun, sorunun çözüldüğünü belirterek, mobil internet aracının öğrencilere internet sağlamaya devm edeceğini duyurdu.
Ongun, "Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’ndaki öğrenci kardeşlerimize sağladığımız ücretsiz internet hizmetimiz devam edecek. Gençlere iyi bir barınma ve çalışma olanağı sağlamak hepimizin ortak görevi, ilgililere teşekkürler" ifadelerine yer verdi.
Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’ndaki öğrenci kardeşlerimize sağladığımız ücretsiz internet hizmetimiz devam edecek. İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü müdahil oldu. Gençlere iyi bir barınma ve çalışma olanağı sağlamak hepimizin ortak görevi, ilgililere teşekkürler.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 20, 2021
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