İBB'nin KYK yurdu için yaptığı internet yardımına bakanlık engeli

20 Ekim 2021 Çarşamba, 21:32

Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda yavaş ve kotalı internet, yurt yakınlarında gasp ve yaralanma korkusu ile yemekler nedeniyle eyleme başlayan öğrencilere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kurduğu internet ağı sağlayan mobil aracının İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kaldırıldığı ortaya çıktı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KYK Yurdu önüne öğrenci kardeşlerimiz için kurduğumuz ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracımız İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak isteniyor" dedi.

Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek?



Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne öğrenci kardeşlerimiz için kurduğumuz ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracımız İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak isteniyor. Akıl alır gibi değil. pic.twitter.com/sOwTtZVdPV — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 20, 2021

ONGUN: ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİMİZ DEVAM EDECEK

Kısa süre sonra yeniden açıklama yapan Ongun, sorunun çözüldüğünü belirterek, mobil internet aracının öğrencilere internet sağlamaya devm edeceğini duyurdu.

Ongun, "Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’ndaki öğrenci kardeşlerimize sağladığımız ücretsiz internet hizmetimiz devam edecek. Gençlere iyi bir barınma ve çalışma olanağı sağlamak hepimizin ortak görevi, ilgililere teşekkürler" ifadelerine yer verdi.