İBB'nin KYK yurdu için yaptığı internet yardımına bakanlık engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, dün Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda öğrencilerin yaptığı eylem sonrasında İBB'nin yurt önüne kurduğu internet aracını bakanlığın kaldırmak istediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2021 Çarşamba, 21:32
İBB'nin KYK yurdu için yaptığı internet yardımına bakanlık engeli
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Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda yavaş ve kotalı internet, yurt yakınlarında gasp ve yaralanma korkusu ile yemekler nedeniyle eyleme başlayan öğrencilere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kurduğu internet ağı sağlayan mobil aracının İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kaldırıldığı ortaya çıktı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KYK Yurdu önüne öğrenci kardeşlerimiz için kurduğumuz ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracımız İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak isteniyor" dedi.

ONGUN: ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİMİZ DEVAM EDECEK

Kısa süre sonra yeniden açıklama yapan Ongun, sorunun çözüldüğünü belirterek, mobil internet aracının öğrencilere internet sağlamaya devm edeceğini duyurdu.

Ongun, "Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’ndaki öğrenci kardeşlerimize sağladığımız ücretsiz internet hizmetimiz devam edecek. Gençlere iyi bir barınma ve çalışma olanağı sağlamak hepimizin ortak görevi, ilgililere teşekkürler" ifadelerine yer verdi.


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